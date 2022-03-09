巨生醫抗癌新藥納首位病患 明年下半年完成收案

巨生醫 (6827-TW) 今 (9) 日公告，自行研發的奈米微胞抗癌新藥 MPB-1734 完成國內首位病人收案，預期明年下半年可望完成一期試驗，取得相關試驗數據後，將接續進行 2a 期臨床試驗。

巨生醫旗下新劑型抗癌藥物 MPB-1734 新藥，陸續通過美國 FDA 及台灣 TFDA 核准進行臨床 1/2a 期試驗，並進行卵巢癌、頭頸癌、食道癌等晚期實體腫瘤的療效探索，並於今日在台北榮總收治第一位頭頸癌末期病人。

巨生醫指出，經細胞與動物試驗顯示，MPB-1734 對抗藥性惡性腫瘤具顯著抑制效果，可望提供癌症病患後線的治療選擇。隨著收案啟動、臨床試驗順利推進，台灣、美國有望在明、後年陸續展開第 2a 期臨床試驗收案。

巨生醫透過旗下奈米微胞技術平台開發出新劑型抗癌新藥 MPB-1734，將傳統抗癌藥物包覆後，透過奈米劑型將藥物集中於腫瘤部位增強藥效，同時降低傳統癌症藥物的副作用。

據研究機構 Biomedtracker 報告統計，每年全球卵巢癌患者人數已超過 20 萬人，2019 年在美國、歐盟及日本卵巢癌藥物市場規模為 21 億美元，預估 2029 年將成長至 31 億美元。

另外，卵巢癌在歐美屬於罕見疾病的範疇，大部分的病患發現時已是癌症第三或第四期狀態，且經過手術或是化療後，超過一半以上的病患在 18 個月內會復發。

從各研調機構資料顯示，台灣男性頭頸癌發生率為國內第三名，且為台灣第六大癌症死因。2020 年全球頭頸癌患者人數已超過 75 萬人次，預估 2029 年美國、歐盟及日本的市場規模，將從 12 億美元增加至 34 億美元。

目前對於晚期頭頸癌常須與外科手術、放射線、化學藥物或標靶藥物等合併治療；在復發後，癌細胞通常對化療或是標靶藥物會產生抗藥性，加深治療的困難度。