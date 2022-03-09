禁俄催出「鋅」高價 鋼聯營運直接受惠

由於俄國未有任何停戰意願，美歐對俄國油氣祭出進口禁令，俄國也不甘示弱將限制原物料出口，鋅價今 (9) 日再度飆漲，衝上 4229 美元，創 16 年來新高，加上目前全球庫存水位仍低，鋼聯 (6581-TW) 指出，鋅仍處在供不應求狀態，隨著鋅價上漲，營收、獲利也可望顯著成長。

鋼聯主要為氧化鋅供應商，氧化鋅營收比重占超過 6 成，鋼聯自電弧爐集塵灰取得鋅，並製作成粗氧化鋅後外銷海外，目前外銷海外煉鋅廠約達 85%。

受惠國際鋅價大漲，鋼聯 2 月營收 18.4 億元，月增 75.9%、年增 27.8%，創掛牌以來新高，單月稅前盈餘 1.01 億元，累計前 2 個月營收 2.89 億元，年增 21.06%。

俄羅斯約供應全球 3% 鋅礦，在西方國家制裁下，供給已出現困難，目前全球鋅庫存已下滑到 2020 年 7 月以來新低，倫敦期貨交易所 (LME) 3 個月鋅期貨價格周三上漲 1.29% 報每噸 4189 美元，鋅連續合約報價截稿前達每噸 4229 美元，仍處於高檔。

自美國宣布禁止俄羅斯石油進口、歐盟減少天然氣輸入後，俄羅斯總統普丁表示，俄國將限制某些商品和原物料出口，受影響清單會在兩日內公布，持續推升價格漲勢。

西方國家、企業與俄羅斯的經濟制裁戰目前烽火連天，全球原物料供給已出現困難，原物料全面暴漲，並引發部分金屬出現軋空潮。

鋼聯表示，目前局勢對鋅價後市較難預估，4 月全球金屬鋅價加工費公布後，今年走勢將會更為明朗，若公告出的鋅加工費低於去年，有機會再催生鋅價走高，有助營運後市。