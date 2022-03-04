華上生醫晚期肝癌新藥 將在台啟動二期臨床收案

華上生醫 (7427-TW) 旗下治療 2 線晚期肝癌的腫瘤微環境調控劑組合新藥 CT-01，獲台灣衛福部 (TFDA) 核准執行 1B / 二期試驗，同時將在台灣多個臨床試驗中心啟動收案。

華上生醫自主開發的腫瘤微環境調控新藥 CT-01，是由剋必達 (Kepida) 聯合癌瑞格 (Stivarga) 所組成，為全新概念的腫瘤免疫治療新藥組合，該新藥藉由表觀免疫調控及多重激酶抑制的協同作用，來調控、重塑腫瘤微環境，如讓腫瘤血管趨於正常化、改善腫瘤缺氧環境、抑制壓制型免疫細胞數量與活性等。

據動物試驗顯示，新藥 CT-01 有助提升腫瘤免疫的應答率 (ORR)，是一個不需要聯合免疫檢查點抑制劑的全新腫瘤免疫療法。

華上生醫指出，肝癌是全球第六大常見的癌症和第三大死亡癌症。2020 年全球約有 90.6 萬例新發病與 83 萬例死亡，由於早期肝癌不易被察覺，因此大多數肝癌患者在癌症晚期才被診斷出來，導致肝癌死亡率與發病率都很高。

根據台灣癌症登記年度報告顯示，2018 年台灣約有 7800 名男性與 3500 名女性被診斷為肝癌或膽管癌，其中約有 5500 名男性與 2600 名女性死亡，死亡率分別達 70.5%、74.3%，另外，肝細胞癌 (HCC) 是肝癌的其中一種類型，佔原發性肝癌的 75%-85%。