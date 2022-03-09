〈金管會備詢〉黃天牧：六大壽險提列俄羅斯減損上看百億元

壽險公司陸續認列持有俄債部位預期信用損失，金管會主委黃天牧今 (9) 日於立法院財委會上表示，業者會依規定衡量風險計提損失，經統計，六大壽險可能認列投資的利息信用減損約百億元，主管機關在意的是整體金融韌性是否強健。

立委吳秉叡表示，壽險業對俄烏投資金額不一，現在俄羅斯被踢出環球銀行通訊協會 SWIFT，保險業者有買俄公債的就無法結算，保險業該如何計算價值備受矚目。

黃天牧指出，信評機構調降俄羅斯債券評等時就會有預期信用損失，壽險公司就要依財會標準把損失呈現出來，保險業資訊透明很重要，保險局、公會會都會去確認各家做法，損失認列要多快、多嚴格由各公司決定，但不會偏離第九號公報原則，壽險業都會提供完整的資訊讓民眾了解。

吳秉叡進一步透露，有傳言有壽險公司投資俄羅斯金額很大，所以不想馬上公布，甚至聽到有母公司投資俄羅斯公債達 11%，金管會是否掌握。

金管會主委黃天牧回應「這不可能」，金管會要求資訊透明，保險局也都有去確認各家狀況與提列損失做法，會提供更完整的資訊讓民眾了解。

立委沈發惠也質疑，壽險業公布對俄曝險公布的數字太少、過度樂觀，卻又事後認列投資減損，是否太「輕描淡寫」，黃天牧表示，經統計，目前已公布的四大壽險減損合計超過 80 億元，若是六大壽險可能認列投資的利息信用減損約百億元，但俄羅斯已願付利息，信用風險已降，且未來也可能回轉。

截至 2022 年 3 月 8 日止，有四大壽險已公布提列信用減損，其中，國泰人壽提列 26 億元、富邦人壽提列 22 億元、新光人壽提列 31.6 億元、台灣人壽提列 5 億元，四大壽險減損合達 84.6 億元。