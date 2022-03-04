紐約Fed總裁：美國經濟沒有停滯性通膨的狀況

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (3 日) 表示，烏克蘭危機為美國經濟前景增添不確定性，但家庭儲蓄加上強勁經濟增長，應有助於抵銷不確定性帶來的傷害，強調美國經濟並沒有停滯性通膨 (stagflation) 的狀況。

威廉斯出席經濟教育協會舉辦的線上活動時表示，烏克蘭危機導致油價上漲，對美國消費者來說就像是一種稅，限制了消費支出，但疫情期間累積的儲蓄可能有助於抵銷更高的成本。

威廉斯說：「經濟正在受到這種動能影響而推進，這絕不會是停滯性通膨的狀況。」

聯準會 (Fed) 官員普遍表示，計劃自兩周後的貨幣政策會議開始升息，作為對抗通膨的關鍵一步，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前出席國會作證時也表態支持本月升息 1 碼，並強調會依情勢保持政策靈活度。

威廉斯說：「我們絕對會努力使通膨回復到 2%，在必要時採取行動。」威廉斯並表示，3 月過後可能需要進一步升息並縮表，但俄烏戰爭的高度不確定性，為 Fed 的前瞻指引帶來限制。

威廉斯認為，隨著升息、財政刺激消退和供應短缺獲得解決，通膨會在今年稍晚降溫，但仍遠高於 2% 目標水平，他並強調，若年底過後通膨仍高於預期或更加持久，Fed 有能力調整利率。