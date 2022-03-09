美油價飆漲 Uber駕駛大怒：不幹了！

雖然共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 上修其獲利前景，但該公司駕駛卻在社交媒體上抗議，美國天價汽油吞噬其收入，一些人甚至質疑是否還值得繼續擔任駕駛。

在俄羅斯入侵烏克蘭導致原油價格飆升後，美國零售汽油價格周二 (8 日) 創下歷史新高 4.173 美元，當前的價格已較兩年前新冠疫情爆發前的水準高出 60% 左右。

撐過了新冠疫情大流行期，乘客人數反彈增加，共享乘車 Uber 和 Lyft (LYFT-US) 正迎接柳暗花明又一村之際，卻面臨油價高漲與駕駛的抱怨。

Uber 聲明稿提道：「我們的平台只有在駕駛覺得值得的情況下，才能運作，所以我們將在未來幾周持續關注油價，並聽取駕駛想法。」

Lyft 則聲明表示，公司深切關心駕駛的體驗。

由於需求增長較預期快速，2 月網約出車趟數僅較 2019 年疫情前的水準低了 10%，所以 Uber 周一調高第一季核心獲利前景。

需求復甦就需要更多駕駛，許多駕駛在疫情時期離開該產業，如今油價的高成本，加上從輪胎、汽車貸款到各種物品的價格普遍上漲，讓駕駛承受的壓力倍增。

許多駕駛在私人線上論壇上大吐苦水，有些選擇不再出車。俄亥俄州哥倫布附近的 Uber 兼差駕駛 Andrea Golde 受訪時表示：「再開車下去不划算了，我這幾周根本入不敷出。」

Uber 表示，儘管汽油價格上漲，但與新冠疫情大流行的水準相比，駕駛的收入仍上升，且自今年 1 月至 2 月，美國和加拿大的活躍駕駛人數相對穩定，2 月最後一周的駕駛人數有所增加。

Uber 和 Lyft 為了改善此情況，均與 GetUpside 建立合作夥伴關係，後者可讓駕駛在加油後獲得現金回饋。

GetUpside 表示，過去 8 個月來自 Uber 和 Lyft 駕駛的交易量超過 200 萬筆，加油每加侖平均可回饋 0.1 美元。該公司表示，近幾周註冊人數已見上升。Uber 表示，超過 20 萬名駕駛已註冊。

Uber 駕駛也在網路上連署請願，希望 Uber 和 Lyft 提高乘車費，讓駕駛能轉嫁油錢。

根據該請願書連署平台 Coworker.org，雖然該請願書於 2018 年發起，但近幾周連署意願強烈，目前累積近 6000 人連署中約有 500 人在本月才連署。