〈美股盤後〉拜登禁俄能源進口 三大指數震盪收黑 費半一枝獨秀

華爾街持續評估俄烏局勢與西方制裁對市場的影響，美股周二 (8 日) 劇烈震盪，三大指數終場收黑，僅費半一枝獨秀，道瓊盤中一度大漲 585 點，在美國總統拜登 (Joe Biden) 對俄羅斯能源進口下禁令後，漲勢迅速收斂，終場下挫 180 點，標普 500 指數也跌 0.7%，Meta(FB-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等大型科技股幫助緩和跌勢，但仍陷修正。

政經消息面，拜登宣布不再接受俄羅斯進口石油和天然氣，並坦承此舉恐進一步推高美國能源價格，英國也證實會在年底前逐步淘汰俄羅斯石油，但仍接受俄羅斯天然氣和煤炭。

另有報導傳出，歐盟考慮共同發行債券，為能源和國防部門籌措資金，以應對俄烏衝突帶來的影響，最快本周公布。

美國商務部公布，1 月商品與服務貿易逆差大增 9.4% 至 897 億美元，創下歷史新高，反映企業庫存重建、高物價以及卸貨延遲等情況。

美國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 2 月小型企業樂觀指數下滑至 95.7，創一年新低，高通膨成為主要擔憂，許多小型企業透過抬高售價來抵銷成本上揚。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已超過 4.48 億例，死亡數突破 601 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 106 億劑疫苗。

周二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 184.74 點，或 0.56%，收 32,632.64 點。

標普 500 指數下跌 30.39 點，或 0.72%，收 4,170.70 點。

那斯達克綜合指數下跌 35.41 點，或 0.28%，收 12,795.55 點。

費城半導體指數上漲 57.94 點，或 1.87%，收 3,156.87 點。

標普 500 指數 11 大板塊中，以必需消費品、醫療保健在內防禦性類股跌幅最大。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌不一。Meta(FB-US) 漲 1.50%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.57%；蘋果 (AAPL-US) 跌 1.17%；微軟 (MSFT-US) 跌 1.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.05%。

道瓊成分股漲少跌多。開拓重工 (CAT-US) 漲 6.76%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 5.24%；波音 (BA-US) 漲 2.74%；寶僑 (PG-US) 跌 3.96%；可口可樂 (KO-US) 跌 3.96%；聯合健康 (UNH-US) 跌 2.75%；Verizon(VZ-US) 跌 2.62%；嬌生 (JNJ-US) 跌 2.03%。

費半成分股多反彈。邁威爾科技 (MRVL-US) 漲 5.46%；應材 (AMAT-US) 漲 4.14%；AMD(AMD-US) 漲 2.51%；美光 (MU-US) 漲 1.93%；博通 (AVGO-US) 漲 0.92%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.76%；高通 (QCOM-US) 漲 0.44%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.38%。

台股 ADR 以日月光表現最佳。日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.71%；台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.70%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.34%；中華電信 ADR(CHT-US) 持平。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 收跌 1.17% 至 157.44 美元。蘋果在春季發表會上發布全新 Mac Studio 主機、iPhone 13 系列新色 (松嶺青)、支援 5G 的 iPhone SE 3、iPad Air 5 等多款新品，其中 Mac Studio 可選配 M1 Max 或 M1 Ultra 晶片，為 Mac 桌機最新產品線。

開拓重工 (CAT-US) 收漲 6.76% 至 210 美元。Jefferies 分析師開拓重工股票評級自「持有」(Hold) 調升至「買進」(Buy)，目標價調升 26% 至 260 美元，認為俄烏危機從根本上改變了全球大宗商品市場，可望在未來十年帶動再投資。

航空股自昨日暴跌強彈，美國航空 (AAL-US) 漲 5.22%，達美航空 (DAL-US) 漲 3.69%，聯合航空 (UAL-US) 漲 3.32%。

可口可樂 (KO-US) 收跌 3.96%，麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 分別收跌 0.69% 和 0.54%。麥當勞周二宣布暫時關閉在俄羅斯的所有業務，可口可樂、百事可樂 (PEP-US) 和星巴克也陸續跟進，顯示俄羅斯侵略烏克蘭的行動已面臨更多企業反彈。

經濟數據

美國 2 月 NFIB 小企業樂觀指數報 95.7，預期 97.4，前值 97.1

美國 1 月貿易逆差報 897 億美元，預期 873 億美元，前值 820 億美元

美國 1 月批發庫存月增率終值報 0.8%，預期 0.8%，前值 0.8%

華爾街分析

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 說：「通膨飆升和金融環境緊縮，為我們帶來一些困難，但這確實也將聯準會 (Fed) 置於困境，我認為風險比預期還要更緊繃。」

Jones 認為，考慮到金融環境緊縮，市場對下周升息 25 個基點和今年最多升息 6 次的預期宛如一座高山。

Bahnsen Group 投資長 David Bahnsen 稱，根據 FactSet 周二下午數據，在標普 11 大板塊中，能源是唯一一個今年處於正區間的板塊，今年已飆近 40%，油價上揚幫助石油生產商在產品上取得更高利潤，使美國能源股受惠。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主