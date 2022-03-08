俄羅斯警告油價恐上探300美元 若能源出口遭禁 將切斷輸歐天然氣

俄羅斯威脅關閉通往德國的主要天然氣輸氣管道，並警告如果西方禁止其能源出口，油價將上看每桶 300 美元。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 周一 (7 日) 在國家電視台的講話中說：「非常清楚的是，拒絕俄羅斯石油將對全球市場造成災難性後果。」「油價的飆升將是不可預測的。起碼將達每桶 300 美元。」

他還提到德國上月決定停止對備受爭議的北溪 2 號天然氣輸氣管進行認證的決定，他說：「我們完全有權做出相對的決定，停止北溪 1 號天然氣管道輸送天然氣。」

諾瓦克說，「到目前為止，我們還沒有做出這樣的決定。但歐洲政客對俄羅斯的聲明和指責卻推動我們朝著這個方向發展。」

俄羅斯對烏克蘭的猛攻進入第二周，人道主義危機預計將惡化。

聯合國表示，自俄羅斯於 2 月 24 日開始入侵烏克蘭以來，已有 170 萬難民離開烏克蘭，為「二戰以來歐洲增加最快的難民危機」。

美國一直在考慮是否對俄羅斯實施石油和天然氣出口禁令，以懲罰莫斯科。然而，德國、荷蘭和英國似乎無意跟進西方對俄羅斯能源出口的協調禁運。

能源分析師警告，對俄羅斯石油和天然氣的禁令將對能源市場和世界經濟產生巨大影響。

俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，也是全球最大原油出口國。它也是天然氣的主要生產國和出口國。

歐盟透過俄羅斯天然氣管接收約 40% 的天然氣，其中幾條管線途經烏克蘭。

諾瓦克說：「歐洲政客需要誠實地警告他們的公民和消費者會發生什麼事。」「如果你想拒絕來自俄羅斯的能源供應，那自便。我們已經準備好了。我們知道可以將這些天然氣改送到哪裡。」但他並沒有提供更多細節。

油價周一飆升至 14 年高點，因能源市場擔憂俄羅斯能源出口遭全面制裁的可能性。

國際指標布蘭特原油期貨周二 (8 日) 上午在倫敦上漲 2.1% 至每桶 125.75 美元，而美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 2% 至 121.83 美元。