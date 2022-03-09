一文掌握蘋果春季發表會：怪物級晶片M1 Ultra、最強桌機Mac Studio 11.9萬元起

蘋果於台灣時間周三（9 日）凌晨 2 點舉辦春季發表會，如預期般推出親民價格的 iPhone SE、全新 iPad Air、iPhone 13 系列新配色，不過出乎意料推出最新晶片 M1 Ultra、Mac Studio、Studio Display 螢幕，以及宣布 Apple TV + 將獨家播放運動賽事。
以下為蘋果本次發表會新品：
iPhone 13 系列新配色
蘋果將替 iPhone 13 系列推出全新配色，iPhone 13 為綠色（Green）、iPhone 13 Pro 為松嶺青（Alpine Green），售價相同，周五（11 日）開始接受預購，下周五（18 日）上市，台灣在首波名單內。
價格親民且高效能的 iPhone SE 3
蘋果正式推出 iPhone SE 3，搭載與 iPhone 13 系列同款 A15 仿生晶片，具備 6 核心 CPU、4 核心 GPU、16 核心網路引擎，支援 5G 通訊， SE 3 有午夜色、星光色、紅色 3 種顏色可供選擇。
iPhone SE 3 外觀延續 iPhone SE 2 設計，新配置與 iPhone 13 系列相同的陶瓷晶盾護蓋、IP67 防水等級，電池續航力升級，且配有 1,200 萬畫素的單鏡頭，支援深度融合、智慧 HDR4 等運算攝影技術。
iPhone SE 3 依照容量 64GB、128GB、256GB 不同容量，價格分別為新台幣 13,900 元、15,500 元、19,000 元，台灣在首波名單內，一樣本周五預購，下周五上市。
升級版 iPad Air
蘋果推出 iPad Air 5 搭載 iPad Pro 的 M1 晶片，支援 5G 通訊，8 核心 CPU 與 8 核心 GPU，加上 16 核心神經網路引擎效能，前置鏡頭為 1,200 萬素且有人物居中功能，這次共推出五種顏色：太空灰、粉紅色、紫色、藍色、星光色，256GB 的價為新台幣 17,900 元起，256GB 價格為 22,900 元起。iPad Air 5 預購時間一樣周五開始，下周五上市。
怪物級 M1 Ultra 晶片
蘋果在發表會上意外推出全新 Apple Silicon M 系列晶片「M1 Ultra」。該晶片基於 M1 Max 的多晶粒層設計，利用「UltraFusion」技術將兩個 M1 Max 連接在一起成為 M1 Ultra 晶片，具有 20 核心 CPU、64 核心 GPU，32 核心神經網路引擎，支援 128G 記憶體，不僅效能強大也非常節能，可謂是怪物等級的晶片。
Mac Studio
蘋果推出 Mac 新機型 Mac Studio，外觀類似 Mac mini，寬 7.7 吋、高 3.7 吋，背面與底部有散熱風扇。
搭配 M1 Ultra 晶片的 Mac Studio 記憶體為 64GB，有 1TB SSD 儲存裝置，正面配有 4 個 Thuderbolt 4 接口與一個 SD 卡槽，背面有 4 個 Thunderbolt 4 接口、兩個 USB 接口、一個 HDMI 接口、一個 10GB 網路接口、與 3.5 公釐耳機插孔，售價為新台幣 119,900 元起。
搭配 M1 MAX 的 Mac Studio 配有 32GB 與 512GB SSD 儲存裝置，正面有兩個 Type-C 接口、一個 SD 卡槽，背面有 4 個 Thunderbolt 4 接口、兩個 USB 接口、一個 HDMI 接口、一個 10GB 網路接口、與 3.5 公釐耳機插孔，售價為 59,900 元起，台灣未在首波名單內。
Studio Display 螢幕
蘋果推出新的外接螢幕 Studio Display，27 吋大小、具備 5K 解析度，超窄邊框設計，以三種靈活支架可供選擇，搭載 A13 仿生晶片，配有 1,200 萬畫素的超廣角前鏡頭，同樣支援人物居中，還有 3 麥克風陣列，支援空間音訊、杜比全景聲的 6 揚聲器等。
Studio Display 有 3 個 Type-C 接口，一個 Thuderbolt 接口，可以充電或是做為連接螢幕使用，最多可以同時將 3 台 Studio Display 連接作為外接顯示器，還可以替 MacBook 充電，也支援巧控鍵盤、滑鼠、觸控板。Studio Display 標準玻璃面板的售價為新台幣 45,900 元起，Nano-texture 玻璃面板則為 54,900 起，台灣未在首波名單內。
Apple TV + 獨家播放運動賽事
蘋果表示與美國職棒大聯盟（MLB）達成協議，將在每周五晚間獨家播放運動賽事，象徵蘋果首次跨入體育直播領域，而且將直播賽前與賽後節目，而且不受限本地限制，在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、韓國、英國、墨西哥、波多黎各等國撥出，目前暫時不需訂閱也可觀看播出，支援所有蘋果裝置。