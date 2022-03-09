一文掌握蘋果春季發表會：怪物級晶片M1 Ultra、最強桌機Mac Studio 11.9萬元起

蘋果於台灣時間周三（9 日）凌晨 2 點舉辦春季發表會，如預期般推出親民價格的 iPhone SE、全新 iPad Air、iPhone 13 系列新配色，不過出乎意料推出最新晶片 M1 Ultra、Mac Studio、Studio Display 螢幕，以及宣布 Apple TV + 將獨家播放運動賽事。

以下為蘋果本次發表會新品：

iPhone 13 系列新配色

蘋果將替 iPhone 13 系列推出全新配色，iPhone 13 為綠色（Green）、iPhone 13 Pro 為松嶺青（Alpine Green），售價相同，周五（11 日）開始接受預購，下周五（18 日）上市，台灣在首波名單內。

蘋果推出 iPhone 新配色。(圖：蘋果)

價格親民且高效能的 iPhone SE 3

蘋果正式推出 iPhone SE 3，搭載與 iPhone 13 系列同款 A15 仿生晶片，具備 6 核心 CPU、4 核心 GPU、16 核心網路引擎，支援 5G 通訊， SE 3 有午夜色、星光色、紅色 3 種顏色可供選擇。

iPhone SE 3 外觀延續 iPhone SE 2 設計，新配置與 iPhone 13 系列相同的陶瓷晶盾護蓋、IP67 防水等級，電池續航力升級，且配有 1,200 萬畫素的單鏡頭，支援深度融合、智慧 HDR4 等運算攝影技術。

iPhone SE 3 依照容量 64GB、128GB、256GB 不同容量，價格分別為新台幣 13,900 元、15,500 元、19,000 元，台灣在首波名單內，一樣本周五預購，下周五上市。

iPhone SE 3 如期亮相。(圖片：蘋果)

升級版 iPad Air

蘋果推出 iPad Air 5 搭載 iPad Pro 的 M1 晶片，支援 5G 通訊，8 核心 CPU 與 8 核心 GPU，加上 16 核心神經網路引擎效能，前置鏡頭為 1,200 萬素且有人物居中功能，這次共推出五種顏色：太空灰、粉紅色、紫色、藍色、星光色，256GB 的價為新台幣 17,900 元起，256GB 價格為 22,900 元起。iPad Air 5 預購時間一樣周五開始，下周五上市。

蘋果推出支援 5G 的 iPad Air 5。(圖片：蘋果)

怪物級 M1 Ultra 晶片

蘋果在發表會上意外推出全新 Apple Silicon M 系列晶片「M1 Ultra」。該晶片基於 M1 Max 的多晶粒層設計，利用「UltraFusion」技術將兩個 M1 Max 連接在一起成為 M1 Ultra 晶片，具有 20 核心 CPU、64 核心 GPU，32 核心神經網路引擎，支援 128G 記憶體，不僅效能強大也非常節能，可謂是怪物等級的晶片。

蘋果推出 M 系列最新款晶片，M1 Ultra。(圖片：蘋果)

Mac Studio

蘋果推出 Mac 新機型 Mac Studio，外觀類似 Mac mini，寬 7.7 吋、高 3.7 吋，背面與底部有散熱風扇。

搭配 M1 Ultra 晶片的 Mac Studio 記憶體為 64GB，有 1TB SSD 儲存裝置，正面配有 4 個 Thuderbolt 4 接口與一個 SD 卡槽，背面有 4 個 Thunderbolt 4 接口、兩個 USB 接口、一個 HDMI 接口、一個 10GB 網路接口、與 3.5 公釐耳機插孔，售價為新台幣 119,900 元起。

搭配 M1 MAX 的 Mac Studio 配有 32GB 與 512GB SSD 儲存裝置，正面有兩個 Type-C 接口、一個 SD 卡槽，背面有 4 個 Thunderbolt 4 接口、兩個 USB 接口、一個 HDMI 接口、一個 10GB 網路接口、與 3.5 公釐耳機插孔，售價為 59,900 元起，台灣未在首波名單內。

蘋果推出新主機 Mac Studio。(圖片：蘋果)

Studio Display 螢幕

蘋果推出新的外接螢幕 Studio Display，27 吋大小、具備 5K 解析度，超窄邊框設計，以三種靈活支架可供選擇，搭載 A13 仿生晶片，配有 1,200 萬畫素的超廣角前鏡頭，同樣支援人物居中，還有 3 麥克風陣列，支援空間音訊、杜比全景聲的 6 揚聲器等。

Studio Display 有 3 個 Type-C 接口，一個 Thuderbolt 接口，可以充電或是做為連接螢幕使用，最多可以同時將 3 台 Studio Display 連接作為外接顯示器，還可以替 MacBook 充電，也支援巧控鍵盤、滑鼠、觸控板。Studio Display 標準玻璃面板的售價為新台幣 45,900 元起，Nano-texture 玻璃面板則為 54,900 起，台灣未在首波名單內。

蘋果推出新螢幕 Studio Display。(圖片：蘋果)

Apple TV + 獨家播放運動賽事

蘋果表示與美國職棒大聯盟（MLB）達成協議，將在每周五晚間獨家播放運動賽事，象徵蘋果首次跨入體育直播領域，而且將直播賽前與賽後節目，而且不受限本地限制，在美國、加拿大、澳洲、巴西、日本、韓國、英國、墨西哥、波多黎各等國撥出，目前暫時不需訂閱也可觀看播出，支援所有蘋果裝置。