〈俄烏衝突〉歐俄交鋒！俄威脅切斷北溪1號天然氣供應 歐洲將公布新能源策略

俄羅斯周一 (7 日) 威脅切斷透過北溪一號管線 (Nord Stream 1) 提供給歐洲的天然氣，以回應西方近期一連串制裁，另據知情人士透露，歐盟可能在周二公布新能源對策，目標把今年從俄羅斯進口天然氣的規模減少 80%。

掌管能源事務的俄羅斯副總理 Alexander Novak 周一晚間透過電視演說表示，俄國有權利採取行動，以反映俄國經濟受到的懲罰。但他說，俄國還沒有決定切斷北溪一號供氣，目前運作正常，產能全開。

Novak 表示，假如歐美對實施石油禁運令，俄國仍有其他選項，並警告，任何類似行動可能導致油價衝上每桶至少 300 美元，「對全球市場造成災難性後果。」

俄國祭出最新威脅之前，歐洲天然氣市場才剛經歷動盪一天，價格一度飆漲 80%。歐盟有 40% 天然氣和 25% 原油來自俄羅斯。

歐洲對俄國斯能源的依賴，一直是歐陸討論對俄制裁的主要影響因素。柏林當局上周停止驗收造價 110 億美元的北溪二號計畫，而兩名歐盟官員周一披露，歐盟執委會正在研擬最新能源政策，目標把今年自俄國進口天然氣的規模減少近 80%。

歐洲今年對俄能源依賴擬大砍 80%

據了解，歐盟官員可能在周二公布新能源計畫，將開發新的供氣來源、提高能源效率，並討論立法設定更嚴格的減碳時間表：2030 年以前的溫室氣體排放量要比 1990 年水準減少 55%，這個所謂「Fit for 55」的新規定將使歐盟天然氣消耗量在十年內減少 23%，相當於 820 億立方公尺。

一名官員透露，根據執委會評估，歐盟有足夠的天然氣度過冬季，就算俄國突然斷氣也不至於受影響。

但由於德國仍反對俄國石油實施禁運令，大多歐洲官員仍不願採取立即的制裁。德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 周一說，俄國石油和天然氣對歐洲經濟有「關鍵重要性」，英國考慮禁止從俄羅斯進口石油。美國方面，國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 表示正在評估對俄國實施禁運令。