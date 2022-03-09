〈俄烏衝突〉不斷更新/拜登禁止俄羅斯能源進口 英國、歐盟跟進逐步汰除

俄烏日前第三輪談判未能在停戰上取得重大進展，不過雙方在人道主義走廊方面取得積極進展，接下來將會繼續進行談判。

俄國也拋出 4 個停戰條件，包括烏克蘭停止軍事行動、把中立地位入憲、承認克里米亞是俄國領土、烏國東部兩個分離主義區域獨立，俄方談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）稱，下一輪談判可能不會有最終結果。

美國總統拜登對俄國經濟命脈下重手，宣布全面禁止俄國能源包括石油、天然氣、煤進口，英國、歐盟也宣布將逐漸退出從俄國進口能源。國際油價當日受到消息影響不斷狂飆。

9 日 00:30

美國總統拜登在白宮發表談話，宣布美國鎖定俄羅斯經濟大動脈，禁止進口俄國的石油和天然氣。

英國首相強生（Boris Johnson）宣布，將在今年底前逐步淘汰俄國石油和相關產品。

歐盟執委會（European Commission）表示，將在今年內減量進口 3 分之 2 的俄國天然氣，在 2030 年之前抵銷對俄國斯石油和天然氣的所有需求。

8 日 21:55

路透報導，德國政府發言人表示，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、中國國家主席習近平 8 日經由視訊會議後協議，將全面支持以外交途徑解決俄烏衝突的所有協商。

8 日 21:52

聯合國人權辦公室發布俄烏衝突的最新死傷統計，俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，在烏克蘭至少造成 1335 名平民死傷，其中 474 人死亡、861 人受傷。

8 日 21:49

路透引述俄羅斯文傳電訊社（Interfax）報導，俄羅斯國防部宣稱已提出 10 條供烏克蘭平民撤離的路線，基輔當局僅確認其中一條路線，即蘇梅（Sumy）往波塔瓦（Poltava）。

8 日 21:43

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登會在美東時間 8 日上午 10 時 45 分（台灣時間 23 時 45 分）發表談話，預料他將宣布禁止進口俄羅斯的石油、天然氣與煤。這將是美國單方面採取的制裁行動，歐洲盟友並無同樣舉動。歐盟國家仰賴俄羅斯能源進口的程度遠高於美國。

8 日 19:30

日本《經濟新聞》報導，日本 JCB 在 8 日宣布，預計 3 月 14 日起暫停在俄羅斯的信用卡支付交易業務。在俄羅斯境內發行的 JCB 卡，屆時將無法在國外使用；在日本等非俄羅斯國家發行的卡片也無法在俄羅斯境內使用。這是繼國際信用卡公司 Visa、萬事達卡及美國運通後，又一個國際發卡組織跟進制裁俄羅斯。

8 日 19:10

俄烏戰事持續，烏克蘭和俄羅斯表示，他們將在週二進行第四次嘗試，為逃離激烈戰鬥地區的平民建立人道走廊。

殼牌公司在一份聲明中表示，將停止對俄羅斯原油的所有現貨採購，並且不會續簽定期合約。

澤倫斯基表示，他準備討論領土問題，包括烏克蘭東部兩個分離主義地區的未來，但他明確表示，他還沒有準備好滿足普丁的要求，即重寫烏克蘭憲法，讓這些領土完全獨立。

8 日 15:30

烏克蘭軍方和情報部門表示，俄羅斯在烏克蘭的攻勢在週二繼續進行，但速度明顯放緩。

8 日 13:50

克里姆林宮威脅要切斷對歐洲的天然氣供應，並警告說，如果西方盟國透過禁止能源進口來加強對俄羅斯的經濟戰爭，石油價格可能會飆升至每桶 300 美元。

路透社報導稱，德國將於週五主辦 G7 國家農業部長虛擬會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭對全球糧食安全的影響，以及如何最好地穩定糧食市場。

8 日 11:20

澳洲兩大煉油商之一的 Viva Energy 宣布停止採購俄國原油。另一大煉油商 Ampol 表示，自俄國入侵烏克蘭開始就不再購買俄國油品。

8 日 10:41

惠譽 (Fitch) 宣布跟進穆迪 (Moody"s)，即刻起暫停在俄國的商業營運，改由不在俄國的分析師繼續評比。俄國上周推出新法，對當局認定的「假消息」祭出最高 15 年徒刑，引發各大外媒和兩大信評機構撤離。

8 日 09:00

俄新社 (Interfax) 等俄國媒體報導，俄羅斯國防部宣布，將在莫斯科當地上午 10 點 (台灣 8 日下午 3 點) 停火，準備好開放基輔、哈爾科夫（Khakhiv）、馬立波（Mariupol）、蘇梅（Sumy）、切爾尼戈夫（Chernihiv）五座城市的人道走廊。

但媒體先前爆料，有些人道走廊似乎只讓烏克蘭人民撤離到俄國和親俄的白俄羅斯。

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