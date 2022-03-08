不再無處可投 巴菲特三天買進西方石油逾6000萬股股票

巴菲特執掌的波克夏公司 (BRK.B-US) 揭露最近買入石油探勘商西方石油 (Occidental Petroleum) 股票，目前持股價值累計超過 50 億美元，波克夏現金水位過高、找不到投資標的情況似乎有所轉變。

路透報導，根據波克夏上周五向美國證券交易所 (SEC) 披露的文件，3 月 2 日到 3 月 4 日期間，波克夏共買進 6140 萬股西方石油股票。波克夏目前共持有 9120 萬股西方石油股票，占流通在外股票將近 10%。

俄國恐面臨能源禁運帶動國際油價上周飆漲 25%，西方石油 (OXY-US) 同期也狂飆 45%。該股周一一度大漲 4.7%，但隨著油價從盤中高點下滑，終場收黑 1.88%，報每股 55.38 美元。該公司股價曾在 2020 年 10 月仍不到每股 9 美元。

巴菲特在 2 月 26 日年度股東信中說，「我們在股市找不到讓人興奮的」事物。波克夏在去年 12 月底的現金和約當現金共 1467 億美元。

但在巴菲特大舉敲進西方石油之際，知名富翁兼維權投資人艾康 (Carl Icahn) 上周卻賣掉自己的持股。艾康並不樂見西方石油對 Anadarko 的收購案。

波克夏在 2019 年買進西方石油的優先股和權證，以資助該公司 357 億美元收購 Anardako 石油公司的交易。

Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 說，巴菲特和他的團隊還有兩個可以運用動用現金的地方，一個是買進巴菲特已故摯友 Walter Scott 在波克夏的能源業務持股，另一個是把在美國卡車休息站巨擘 Pilot Travel Centers 公司的持股增加到過半水準。

Shanahan 說：「波克夏近年來的現金水位一直穩定上升，只有在執行庫藏股的時候花掉比較多。現在，我們對波克夏的現金部署愈來愈樂觀，相信接下來一兩年至少會有兩筆規模比較大的投資。」