〈俄烏衝突〉反制外企撤俄業務 俄執政黨官員提議把關閉工廠收歸國有

面對全球多家企業合力抵制，一名俄羅斯執政黨官員警告採取嚴厲反制措施，並提議把撤出俄羅斯業務與終止營運的外國工廠納為國有。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，包含福特 (F-US)、Nike(NKE-US) 在內，已有多家企業宣布撤出俄羅斯業務，且數量持續增加，除了作為施壓手段外，國際制裁導致供應鏈受到干擾，也是企業相繼撤出俄羅斯業務的原因。

統一俄羅斯黨 (United Russia) 黨總委員會秘書 Andrei Turchak 周一晚間於聲明指控，企業中止在俄營運的行爲等同向俄羅斯公民宣戰，提議在烏克蘭特別行動期間，將宣布退出與中止在俄羅斯生產的企業工廠收歸國有。

Turchak 說：「這是一個極端手段，我們不會忍受被人家從背後捅一刀，我們會保護我們的人民，這是一場真正的戰爭，不是針對俄羅斯，而是針對俄羅斯全體公民。」

他並說，俄羅斯將採取嚴厲的報復手段，依照戰爭法行事。

統一俄羅斯黨的聲明提到，芬蘭巧克力品牌 Fazer、乳製品製造商 Valio 與食品公司 Paulig 是最近撤出俄羅斯的外商公司。

針對上述報導，Paulig 執行長表示這不會改變撤出俄羅斯的計畫，Fazer 和 Valio 拒絕發表評論。