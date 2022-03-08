矽格去年EPS 6.25元創新高 擬配4.1元現金股利

封測廠矽格 (6257-TW) 今 (8) 日公告去年財報，受惠半導體測試時程拉長、需求暢旺，去年營運三率三升，稅後純益 27.87 億元，年增 56.31%，每股稅後純益 6.25 元。

矽格董事會今日也通過股利分派案，每股擬配發 4.1 元現金股利，包括以盈餘分配 3 元及資本公積發放 1.1 元，配發率約 65.6%，以今日收盤價 54.9 元計算，殖利率 7.47%，預計一共發出 18.72 億元的現金。

矽格去年第四季營收 42.91 億元，季減 8.34%，年增 22.04%，毛利率 28.62%，季減 2.03 個百分點，年增 0.19 個百分點，營益率 18.5%，季減 3.88 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 6.87 億元，季減 19.84%，年增 41.65%，每股稅後純益 1.51 元。

矽格去年全年營收 166.81 億元，年增 34.21%，毛利率 29.66%，年增 0.62 個百分點，營益率 20.62%，年增 1.8 個百分點，稅後純益 27.87 億元，年增 56.31%，每股稅後純益 6.25 元。

展望今年，矽格看好，今年受惠各類需求續強，營運將持續成長，尤其自身與旗下子公司台星科 (3265-TW) 已分別拿下兩家美系 CPU 大廠訂單，看好明年營收年增 2 成起跳，續創新高。