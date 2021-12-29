封關倒數 矽格、旭富等八企業擴大投資台灣近百億元

經濟部投資台灣事務所今 (29) 日在通過八家企業擴大投資台灣 97 億元，包含鋒明興業、元山 (6275-TW)、楠梓電 (2316-TW)、矽格 (6257-TW)、杰鑫國際物流、艾姆勒車電 (2241-TW)、台隆工業、旭富 (4119-TW) 等，累計投資台灣三大方案已有 1134 家企業參與，投資逾 1 兆 6248 億元。

經濟部表示，矽格主要負責積體電路設計、加工、測試、封裝、預燒處理製造及買賣等，因應宅經濟發酵，計劃斥資近 40 億元，在既有新竹北興廠、中興廠、湖口廠，擴充 5G、AI、網通、車用電子 IC 等智慧化產線。

去年經歷祝融之災的原料藥廠旭富，為提升產能、因應市場發展，計劃斥資 12 億元在桃園觀音工業區興建新的生產基地，並設置 2 條智慧化生產線，優化製程開發、提供客製化服務，以供應全球安全藥品需求。

元山則生產高性能直流無刷散熱風扇、散熱模組、RO 淨水設備、除濕 / 造水機與空氣清淨機等產品，同時深耕汽車電子領域多年，以 Y.S. Tech 品牌行銷全球，考量貿易戰影響，規劃投資逾 9 億元在仁武產業園區興建廠房，力拚在全球汽車電子領域上取得領先地位。

另一方面，經濟部指出，杰鑫國際物流、楠梓電也將各自投資 7 億元、6 億元，分別在高雄前鎮新建智慧化物流中心、高雄楠梓廠區導入智慧化機器設備，進一步強化產業競爭力，並提升產品良率與製程管理。