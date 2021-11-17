〈矽格法說〉拿下美系CPU大廠訂單 明年營收年增2成起跳續創高

測試大廠矽格 (6257-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長黃興陽表示，明年受惠各類需求續強，營運將持續成長，尤其自身與旗下子公司台星科 (3265-TW) 已分別拿下兩家美系 CPU 大廠訂單，看好明年營收年增 2 成起跳，續創新高。

黃興陽指出，半導體趨勢年年向上，明年包括 5G、AI、HPC、手機、車用等，需求都相當好，且依據過往經驗，矽格自身年成長幅度都優於產業平均，預期明年也會是相同情況。

矽格近年陸續購併台星科、聯測，黃興陽認為，購併效應至今仍未完全發酵，如台星科除了與既有客戶深化合作外，目前也已架設新產線，取得美系 CPU 大廠訂單，可望在明年貢獻營收。

另外，矽格蘇州廠歷經華為事件後，今年也與中國 CPU、GPU、基地台、AI 等晶片大廠合作，目前稼動率已達 8 成，單月營收為人民幣 1500-1600 萬元，相較與去年同期顯著成長且損益兩平，看好明年底蘇州廠營收將翻倍。

矽格自身則持續與台系 IC 設計大廠合作，今年隨著客戶手機晶片銷量大增，5G 營收比重已達 25%、成功達標，預期在客戶推出新款 5G 旗艦手機晶片，以及其他應用陸續萌芽下，明年 5G 營收比重將挑戰達 30%。