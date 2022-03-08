富邦人壽2月提列俄羅斯減損22億 富邦金仍奪獲利三冠王

富邦金 (2881-TW) 今 (8) 日公布 2022 年 2 月自結稅後純益 158.26 億元，累計前 2 月稅後純益 385.89 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 3.27 元，為單月獲利、累計前 2 月獲利及每股獲利三冠王。俄烏戰爭的影響備受關注，富邦人壽 2 月份認列預期信用損失新台幣 22 億元，但前 2 月獲利皆仍創下前 2 月歷史獲利新高。

富邦金今年前 2 月稅前純益 468.42 億元，前 2 月稅後純益 385.89 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 3.27 元。富邦金控及子公司富邦人壽、北富銀、富邦產險前 2 月獲利皆創下前 2 月歷史獲利新高，其中，北富銀 2 月稅後純益亦創下單月歷史新高紀錄；富邦金控 2 月底淨值估值約 8600 億元。

截至 2 月 28 日，富邦金控已取得日盛金控 58.62% 股權，而富邦金於前 2 月認列日盛金投資收益 2.51 億元。

從各子公司獲利表現來看，富邦人壽 2022 年 2 月稅後純益為 114.41 億元，累計稅後純益為 313.63 億元，較去年同期略為成長，截至 2 月底止，淨值逾 5000 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

之所以繳出亮麗成績，富邦人壽說明，主要是 2 月份國際投資市場震盪，台股相對抗跌，當月指數下跌 0.13%，富邦人壽因應風險環境持續積極實現獲利，亦維持彈性增持超跌優質個股。

債市投資方面，2 月以來美債利率持續走高，富邦人壽年初即以減碼調整部位，累積帳上足夠可運用現金，以因應未來市況波動與變化。

2 月台幣走勢趨貶，且外匯管理因應得宜，單月 / 累積之匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期，外匯價格變動準備金亦較前月提升，2 月底餘額約 150 億元。

至於俄烏戰爭的影響，富邦人壽表示，今年初以來，因應俄烏地緣政治風險驟然擴大，富邦人壽 1 月即以減碼俄羅斯債券部位 1.2 億美元，減少曝險作為因應。

近日俄羅斯受國際制裁逐步升級，信評公司於 2 月底起陸續調降評級，富邦人壽隨即啟動預期信用損失評估程序，2 月份認列預期信用損失新台幣 22 億元，佔俄羅斯債券會計帳面部位約 13%。

富邦人壽強調，俄羅斯債券曝險佔富邦人壽總投資資產約 0.5%，皆以美元計價為主，其中超過 60% 帳列為攤銷後成本 (AC)，有部位皆為戰事爆發前、信用表現與展望穩定的時期買入。考量俄羅斯已違 ESG 投資原則，未來將不新增部位。1-2 月先採減碼、提列預期信用損失以為因應，中長期仍將持續減碼俄羅斯部位曝險。

此外，富邦人壽保險本業部分，2 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 達 87 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 達 247 億元。富邦人壽台灣業績 2 月初年度保費 77.1 億，預估排名業界第二。

台北富邦銀行 2022 年 2 月稅後純益 34.30 億元，累積稅後純益 48.84 億元，較去年同期成長 47%，主要是 2 月份認列轉投資廉價購買利益，若排除此一次性利益，2 月份獲利與去年同期相當。

北富銀表示，今年以來受美國升息議題及烏俄戰爭影響，投資人轉趨觀望，基金及海外債銷售較去年減少，但保險新產品帶動銷量成長，保險收益年增 3 成以上；存放款餘額較去年同期分別成長 19% 及 13%，累積利息淨收益較同期成長 9%；信用卡發卡動能強勁，較去年同期成長 60%，有效卡數及簽帳金額成長持續優於市場；放款成長同時維持良好資產品質，截至 2 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 709%。

富邦產險 2022 年 2 月稅後純益 4.14 億元，累計稅後純益 25.12 億元，較去年同期成長 80%，主要受惠於優異的投資績效和承保業務表現。2 月整體簽單保費 38.8 億元，較去年同期成長 15.1%，其中，企業保險簽單保費成長 37.9% 表現亮眼，車險及個人綜合保險業務成長亦皆優於市場成長；累計前 2 月簽單保費收入 94.9 億元，成長 15.9%，簽單市佔率達 25.3%，保持市場領先地位。

富邦證券 2022 年 2 月稅後純益 2.53 億元，因受惠金融部位回升，較上月增加 1.98 億元；累計稅後淨利 3.07 億元，較去年同期減少 73%，今年度台股及國際股市受烏俄戰事、通膨上漲及 Fed 升息等因素影響，股市波動震盪加大，台股累計至 2 月日均值 3730 億元，較去年同期下降，致使證券現貨收入、金融部位與轉投資收益較去年同期減少。