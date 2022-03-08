台灣唯一入榜金控！富邦金連三年登《Brand Finance》全球500大最有價值品牌

富邦金控 (2881-TW) 再傳國際捷報，三度蟬聯《Brand Finance》全球 500 大最有價值品牌，穩居台灣金融業第一！英國品牌諮詢機構《Brand Finance》日前公布「2022 年全球 500 大最有價值品牌 (Global 500 2022)」排行榜，台灣今年僅三家公司入選，富邦金控不僅連續三年躋身排行，拿下全球排名第 385 名，更是台灣唯一入榜的金控公司。

富邦金控旗下子公司台北富邦銀行亦連續三年入選「2022 年全球 500 大銀行品牌 (Banking 500 2022)」，名列全球第 218 名。富邦金控的卓越經營績效及品牌力再獲國際殊榮肯定，顯示富邦金控逐步實現「成為亞洲一流金融機構」的願景，與國際品牌比肩而立。

《Brand Finance》1996 年於英國倫敦成立，為一專業品牌價值評估諮詢公司，深入研究全球逾 5,000 家企業，每年透過品牌力、品牌忠誠度、品牌知名度、企業財務表現與投資、市場佔有率及獲利能力等指標，換算出企業的品牌價值，為國際最具指標性的品牌價值評估機構之一。

台灣金控公司一枝獨秀 富邦金控品牌價值名揚國際

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力以創新的金融科技，提供消費者最完整多元的金融商品與優質服務，持續強化富邦金控的品牌形象及市場地位，全台金融業唯一連續三年入選《Brand Finance》「全球 500 大最有價值品牌」是對富邦金控品牌價值的高度讚揚！

富邦金控已連續十三年穩居台灣金融業獲利王寶座，2021 年全年度自結稅後淨利首次突破千億元，達 1,446 億元，資產價值高達十兆元，並連續四年獲選《Fortune》全球 500 大企業。富邦金控同時深耕永續經營，於國際四大永續評比成績連年遞進，已連續五年入選道瓊世界指數成分股；連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選 MSCI 永續指數成分股；連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比「雙項 A 級」榮譽；在 Sustainalytics ESG 評比更位居全球保險產業前三名。

台北富邦銀行創新金融服務 推動永續發展

北富銀時刻以客戶為先，積極創新金融產品、優化金融服務，融合線上線下多元場景，創造溫暖獨特的服務體驗，每日為超過 62 萬客戶完成近 120 萬筆交易，深獲客戶信賴，客戶滿意度達 9 成以上，更兩度蟬聯「臺灣服務業大評鑑」本國銀行金牌獎殊榮，首度參選「國家品牌玉山獎」即勇奪「傑出企業獎」全國首獎，卓越服務備受各界肯定。

同時，北富銀亦積極發揮科技優勢，推動產業升級。為實現無接觸金融，開發多項行動支付創新功能，帶動線上支付人數及交易量持續提升，目前超過八成的刷卡量係來自線上刷卡交易，成功引導消費習慣轉型，是後疫情時代活絡消費市場的重要推手；此外，更運用 AI 簡化貸款流程，解決中小企業融資痛點，連續兩年獲政府紓困振興評比民營銀行效率第一名；結合大數據技術推廣安養信託，連續四年獲金管會評鑑為安養信託績優銀行，成為全台唯一四度獲獎的民營銀行。

在追求永續發展上，北富銀致力踐行企業社會責任，創產業之先，推出線上線下手語翻譯服務，保障聽語障人士金融服務進用權；完成台灣首筆經第三方國際標準認證之綠色聯貸案，取得可持續發展債券認證並發行首檔可持續發展債券，風電融資金額及件數居台資銀行之冠，榮獲金管會「綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等 7 項績優表揚、「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「第五屆永續影響力獎」銀獎及《The Asset》「台灣年度綠色專案」等多項榮譽，為客戶、產業及社會創造多元價值。

四大子公司強力助攻 富邦金控品牌影響力如虎添翼

除了台北富邦銀行外，富邦金控主要子公司的優異表現，為富邦金控品牌價值提升貢獻良多。富邦人壽穩健深耕保險產業，2021 年全年稅後淨利突破千億元，較 2020 年成長 68%，並持續獲得國內外專業獎項肯定，包括十度獲《World Finance》雜誌評比為「台灣最佳保險公司」、連續十二年獲「保險龍鳳獎」畢業生最嚮往加入壽險公司冠軍、連續五年奪「保險品質獎」四項特優肯定，及「台灣永續行動金獎」、「台灣永續投資典範獎」等榮耀。

富邦產險穩居台灣保險業龍頭 40 年，榮獲 2021 第九屆臺灣保險卓越獎九項大獎，蟬聯產險業最大贏家；也獲眾多國際媒體獎項，包含《The Asset》2021 台灣年度最佳數位保險公司獎，為該屆台灣唯一獲獎之保險業者；以及《The Digital Banker》2021 卓越數位客戶體驗獎等肯定。

富邦證券深耕數位金融，疫情期間有效提供零接觸服務，加上 2021 年台股資金動能充沛，帶動全年稅後淨利達 70.8 億、年增 68%，營運表現並獲《財訊》三度頒發財富管理大獎「最佳財富管理券商」、連續兩年財訊金融獎「最佳券商形象」及《今周刊》「最佳財富管理券商獎特優」等多項殊榮。

富邦金控及子公司優異的營運績效，以及在公司治理、金融創新、永續發展等各層面的亮眼表現，均大幅提升富邦金控的品牌含金量，同時也大大增加富邦的品牌影響力，讓富邦能全方位地發揮在金融面與非金融面的品牌力，以正向力量，成就更多可能。