畢業生最嚮往公司！富邦金控集團12度蟬聯「保險龍鳳獎」四項特優

《現代保險雜誌》今 (1) 日公佈 2022 年「全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」結果，並舉行 2022「保險龍鳳獎」頒獎典禮，富邦金控 12 度蟬聯財金保險系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」，並獲得金控公司特優獎項；富邦人壽蟬聯獲「最嚮往的壽險公司 - 內勤組、外勤組」二項特優；富邦產險則蟬聯「最嚮往的產險公司」特優。富邦金控及子公司 12 度穩坐四項特優，顯示富邦金控永續經營與人才培育深獲社會新鮮人一致青睞。

保險龍鳳獎 28 年以來每年針對「全國財金保險系所畢業生就業意願」進行調查，調查結果除獲各界肯定與重視外，也是全國社會新鮮人求職選擇的專業指標之一。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控致力人才發展，每年透過儲備幹部 (MA) 招募計畫及聯合召募計畫，持續號召年輕潛力人才加入富邦大家庭，共同打造兼具永續經營、國際視野、金融專業、數位發展及創新思維的堅強團隊。對內，富邦金控持續善用集團、子公司人才發展資源推動多元的培育方案，包括推動各階主管培訓及領導力精鍊計畫、基層儲主管計畫、提升全員數據應用能力等，並持續優化學習平台，支持員工自我發展，以因應市場需求，提供更專業、優質的金融服務。

富邦金控榮獲 2022 保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」特優，由保險局副局長林志憲 (右) 頒獎予富邦金控副總經理林茂生 (左)。（圖：富邦金控提供）

富邦金控提供全方位的員工照護，自 2021 年 6 月起更全面提升同仁生育、育兒補助，包括優於法令的 10 週有薪產假、每胎新生兒補助 10 萬元、6 歲以下子女每年補助育兒津貼 1.5 萬元、陪產假由 5 天增加為 7 天等，截至 2021 年底共計投入員工生、育補助逾 1 億元；並持續推動員工意見調查、高階主管面對面等開放溝通計畫，及提供運動中心團課、家庭日活動、集團籃球賽、心理與法律諮詢服務、健康促進講座等措施，致力打造友善溝通、工作生活平衡之幸福職場。在 2021 年疫情嚴峻期間，富邦金控更率企業之先設立富邦篩檢站，協助雙北地區高風險同仁進行免費快篩，另有配發家用快篩試劑、提供確診慰問金及優於法規之有薪防疫假、新增員工團保「法定傳染病健康保險」、婚假遞延等措施，與社會齊心防疫，更樹立員工照護的典範。

富邦金控及旗下子公司秉持正向力量的品牌精神，以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，並積極落實企業永續經營理念。2021 年連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 之最高榮譽「世界指數」成分股，連續六年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股；亦連續五年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，且 MSCI ESG 評比從 A 級晉升至 AA 級，永續經營成果深獲國際專業肯定。

富邦人壽 12 連霸最嚮往壽險公司、壽險內外勤冠軍

富邦人壽獲 2022 保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司 - 內勤組」、「最嚮往的壽險公司 - 外勤組」兩項特優，由現代保險雜誌總經理劉振豐 (右) 頒獎予富邦人壽執行副總經理陳世岳 (左)。（圖：富邦金控提供）

富邦人壽長期穩健經營，2021 年稅後淨利突破千億元大關，創歷史新高，除了專注本業之外，更積極推動 ESG 永續經營，實踐企業社會責任。優良的企業品牌形象多年來獲得全國財經保險系所應屆畢業生肯定，已連續 12 年蟬聯保險龍鳳獎「最嚮往的壽險公司－內勤組、外勤組」冠軍，其中外勤組勾選率達 64.8%，比去年多出近 4 個百分點；內勤組勾選率 63%，較去年成長 13.5%，穩居業界第一。另外本年首次增加「全年級學生」調查，富邦人壽亦以高度勾選率 (外勤組 67.8%、內勤組 65.1%) 領先群雄。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽最大優勢之一就在於擁有金控跨售資源，以多元化商品提供客戶全方位服務，新進業務員可透過簡易的跨售產險商品或協助申辦信用卡與客戶接觸，擴大商機。富邦人壽堅信保險業以人為本，我們致力將傳統的「業務關係」走向「人與人的關係」，推出「FBFLi」數位支援系統，讓業務員能陪伴客戶生活與成長，並適時提供保險專業服務，讓保險走進生活。

富邦人壽致力推動 ESG，從環境永續、社會責任、公司治理等面向積極推展，並邀請同仁參與淨溪淨灘、關心失智等議題，讓同仁能共同為社會盡一份心力。此外富邦人壽更致力打造幸福職場，除了擁有具市場競爭力的薪酬制度，更提供完善貼心的福利措施，本次調查顯示我們在人才培育及員工照護方面，深獲年輕族群信賴與肯定，富邦人壽將持續攜手同仁，共同實踐「正向力量 豐富生命」之品牌願景。

畢業生最愛！富邦產險蟬聯財金保險畢業生最嚮往的產險公司

富邦產險獲 2022 保險龍鳳獎「最嚮往的產險公司」特優，由保險局副局長林志憲 (右) 頒獎予富邦產險資深副總經理林承斌 (左)。（圖：富邦金控提供）

富邦產險再次蟬聯應屆畢業生最嚮往的產險公司特優，卓越表現深受青年學子青睞。富邦產險表示，人才是企業永續發展的根基，富邦產險重視員工職涯發展，致力規劃符合員工自我發展及組織需求的訓練藍圖，建立完善的培育制度提升員工專業競爭力，以豐富多元的學習管道，帶領員工於工作中成長。在完整的人才培育系統下，富邦產險的核保理賠、損害防阻等專業證照數皆為業界第一，近年更深化 FinTech 發展，成為財金畢業生與資訊科技人才就業首選。

此外，富邦產險更將專業延伸至校園，與政大、淡江等大專院校建教合作，開辦產險實務課程，並提供暑期、學年等實習機會，協助學子透過實務歷練提升專業能力，預先養成職場技能，攜手共同走過從校園跨入職場的最後一哩路。

同時，富邦產險也深受企業信賴，以專業損防技術及創新風險管理服務，連續 21 年獲「千大企業產險購買行為及滿意度調查」中最受推崇的產險公司。富邦產險不斷追求創新，期許持續發揮保險正向力量，實現企業社會責任與展現金融保險價值。

