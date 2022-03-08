低軌衛星IC設計StaixFy擬借殼上市 壯大OneWeb聯盟版圖

據彭博周一 (7 日) 引述消息人士報導，衛星晶片製造商 StaixFy 將透過與特殊目的併購公司 (SPAC) 合併借殼上市，StaixFy 是低軌道衛星大廠 OneWeb 組成的衛星聯盟中關鍵成員之一，未來上市後募集更多資金可望擴大業務、研發規模，壯大衛星聯盟在市場上的力量。

消息人士表示，StaixFy 與 SPAC Endurance Acquisition 的合併形式上潛在權益價值達 8.13 億美元， 該交易還包含 2900 萬美元的私募股權交易 (PIPE)，建達 (Cantor Fitzgerald) 也透過旗下子公司提供 7500 萬美元的股權融資。

衛星 IC 設計商 StaixFy 主要提供 IC 設計以及軟硬體整合方案，為衛星業者提供數據機與天線產品。

StaixFy 目前是第二大低軌道衛星廠 OneWeb 衛星聯盟成員之一，主要為 OneWeb 開發地面站以及機上終端機相關晶片，未來募集資金後將有望擴大業務、研發力道，加速衛星聯盟的發展。

除了 OneWeb 外，StaixFy 還為加拿大衛星業者 Telesat 提供低軌道衛星數據機晶片，去年底已出貨 288 台地面接收天線晶片，其他客戶還包含 ST iDirect 與空中巴士。

經歷 2020 年 SPAC 熱潮後，今年借殼上市的熱度已趨緩許多，空頭支票公司上市數量也有所下降，今年迄今美國 SPAC 上市數量僅 19 家，總併購規模 41 億美元，與去年同期 420 億美元的規模相比大相逕庭。