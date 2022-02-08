晶片荒下求生存！傳特斯拉拆掉中國製Model 3、Model Y其中一個電控元件

《CNBC》周一 (7 日) 報導，根據兩名員工與內部信件，特斯拉 (TSLA-US) 在實現第四季銷售目標的壓力下，為因應晶片短缺問題，決定移除中國製 Model 3 和 Model Y 汽車轉向架中的兩個電子控制元件的其中一個。

特斯拉沒有披露這項移除行動，而該決定影響數萬輛運送至中國、澳洲、英國、德國和歐洲其他地區客戶的車輛。目前尚不清楚特斯拉是否對在美生產或出貨至美國的車輛也做了相同的改變。

這項移除決定表明，全球晶片荒持續延燒下，特斯拉也不得不屈服，這也意味特斯拉無法僅透過軟體更新，就將現行車款轉為無人駕駛車，其執行長馬斯克 (Elon Musk) 近期在財報電話會議上誇下海口，「今年將實現完全自動駕駛 (FSD)」的預期也將落空。

特斯拉員工指出，想要增加「3 級」功能需要雙電子控制單元系統，該功能可讓駕駛在正常情況下使用特斯拉免持功能，即無須控制方向。特斯拉表示，移除該元件不會導致安全問題，因為移除的部分被視為輔助電子控制元件，主要當作備份，藉此也可節省資金。該電子控制元件將方向盤的轉動轉化為車輪轉動。

當時上海工廠進行該移除行動時，馬斯克在推特上發文表示：「噢！今年真是一場供應鏈噩夢，且還沒有結束！」

然而，特斯拉去年春季披露，取消了 Model 3 和 Model Y 車輛乘客座椅的腰部支撐，以降低成本，但卻未曾提過動力轉向系統的改變。

其他車廠也曾採取過類似方法，但通常會暫時削弱不屬於車輛核心功能的選項，例如去年 3 月通用汽車 (GM-US) 稱，由於晶片短缺，公司正在打造的 2021 輕型皮卡沒有燃料管理模組，此舉損害了這些皮卡的燃油經濟性。