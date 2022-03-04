〈俄烏衝突〉加拿大取消俄國最惠國待遇 美歐欲跟進打關稅戰

烏俄戰爭未歇，關稅戰亦即將開打，加拿大週四 (3 日) 撤銷對俄羅斯和白俄羅斯在世界貿易組織 (WTO) 的最惠國待遇，歐盟、美國也有意跟進，對俄國追加關稅制裁。

加拿大週四撤銷對俄羅斯和白俄羅斯的最惠國待遇，將對俄羅斯和白俄羅斯的商品加徵收 35% 的關稅，根據加拿大統計局的數據，2020 年加拿大從俄羅斯進口約 12 億加元 (9.48 億美元)，從白俄羅斯進口約 2300 萬加元的商品。

歐盟週四亦尋求取消俄羅斯在世界貿易組織的最惠國待遇，此舉可能通過關稅手段進一步打擊 950 億歐元 (1050 億美元) 的俄羅斯對歐出口。

歐盟週四亦尋求取消俄羅斯在世界貿易組織的最惠國待遇 (圖片：AFP)

歐盟委員會發言人 Miriam Garcia Ferrer 稱，委員會正在與歐盟成員國討論這個可能性，歐盟已切斷俄羅斯與多數歐洲公司之間的大部分金融和貿易關係，取消最惠國待遇將導致任何仍與俄羅斯有業務往來的歐盟公司增加關稅帶來的成本。

同時，美國民主黨眾議員提出一個相關法案，有意結束美國對俄羅斯的最惠國待遇，大幅提高俄輸美商品的關稅。經貿律師 Terence P. Stewart 分析，此舉可能會把對俄羅斯石油和石油產品的進口關稅提高 2 到 4 倍，免稅進口商品將改徵 20% 的關稅。

市場分析，俄羅斯是歐盟第五大貿易夥伴，同時也是最大的能源供應國，此舉料將帶來更大的衝擊，反觀，俄國未列入美國貿易夥伴的前 30 名，美國對俄曝險低。

西方各國已對俄國採取廣泛制裁措施，包括禁止與俄羅斯央行的交易，以及俄羅斯 7 家主要銀行逐出 SWIFT 國際結算系統，目前一場關稅大戰即將掀起市場動盪。

世界貿易組織秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 表示，該組織對持續的苦痛和生命損失深感悲痛，並擔心烏俄衝突對貿易的影響，特別是農產品、食品貿易，以及能源價格上漲及其對受影響人口的影響。

最惠國待遇 (MFN) 是世界貿易組織 (WTO) 基本原則之一，指締約國雙方在通商、航海、關稅、公民法律地位等方面相互給予的不低於現時或將來給予任何第三國的優惠、特權或豁免待遇。