〈美股早盤〉俄烏戰事加劇淡化2月非農超預期表現 四大指數齊挫 道瓊跌逾400點

儘管美國 2 月非農就業報告超乎預期，但市場對俄烏戰事惡化擔憂淡化就業市場的好消息，美股周五（4 日）開低。截稿前，道瓊工業指數跌逾 400 點或 1.26%，那斯達克綜合指數下跌 1.37%，標普 500 指數下跌 1.43% ，費城半導體指數跌 1.27%。

美國 2 月非農就業人數激增至 67.8 萬，遠高於預期的 42.3 萬人，創下去年 7 月以來最大增幅，失業率也下滑至 3.8% 略優於預期的 3.9%，在聯準會（Fed）準備升息之際，就業市場表現強勁。

俄烏戰事方面，烏克蘭官員稱歐洲最大的核電廠（Zaporozhye）所在的城鎮安赫德（Enerhodar）傳出起火消息，雖未影響重要設備，但仍起國際社會對發生核災難的關切，並再次引起了對俄國策略的擔憂。

債券市場方面，美國 10 年公債殖利率從周四的 1.843% 跌至 1.7430%，由於投資人密切關注俄烏戰況、鮑爾日前支持升息言論與經濟數據，本州殖利率大幅波動，此外油價上漲與經濟成長放緩的預期也促使投資人轉向債券等避險資產投資。

由於投資人擔心俄國減產石油，自俄烏兩國爆發戰爭以來國際油價不斷飆漲，據外媒報導，日本周五宣布釋出 750 萬桶戰略儲油，跟隨美國腳步幫助平抑油價。截稿前西德州原油上漲 4.86% 至每桶 112.90 美元，布蘭特原油上漲 3.96% 至每桶 114.83 美元。

截至台北時間周五（4 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 424.75 點或 1.26%，暫報 33,369.91 點

那斯達克綜合指數下跌 174.43 點或 1.29%，暫報 13,363.51 點

標普 500 指數下跌 56.27 點或 1.29%，暫報 4,307.22 點

費半下跌 37.07 點或 1.11%，暫報 3,302.69 點

台積電 ADR 下跌 1.52% 至每股 107.13 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.7430%

紐約輕原油上漲 4.86% 至每桶 112.90 美元

布蘭特原油上漲 3.96% 至每桶 114.83 美元

黃金上漲 0.97% 至每盎司 1,954.60 美元

美元指數上漲至 98.73

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 早盤上漲 1.75%，至每股 588.70 美元

博通（Broadcom）2022 會計年度第一季營收年增 16% 至 77.1 億美元，經調整後每股獲利年增 27% 至 8.39 美元，均優於市場預期的 76 億與 8.23 美元。 博通預估第二季營收將達約 79 億美元，優於市場預期的 74.3 億美元。

晶片製造商邁威爾（Marvell）2022 會計年度第四季財報表現出色，營收年增 68% 至 13.43 億美元，稀釋後每股獲利年增 72.4% 至每股 0.50 美元，皆優於市場預估的 13.2 億與 0.48 美元。該公司預估 2023 會計年度第一季營收年增 6% 至 14.25 億美元，稀釋後每股獲利 0.51 美元，也雙雙優於市場預估的 13.8 億與 0.50 美元。

好市多 (COST-US) 早盤下跌 2.42%，至每股 520.14 美元

好市多日前公布亮眼的 2022 會計年度第二季財報，上季營收年增 16% 至 519 億美元，優於分析師預估的 514.7 億美元，上季淨利從去年同期的 9.51 億美元合每股獲利 2.14 美元成長至 13 億美元或每股獲利 2.92 美元。市場預估好市多上季每股獲利為 2.74 美元。

不過，好市多 2 月經調整後同店銷售增幅從 1 月的 10.8 降至 10.6%。該公司財務長 Richard Galanti 也提到，目前仍面臨供應鏈問題，但會盡最大努力保持庫存，並降低成本與避免漲價。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月非農新增就業人口報 67.8 萬，預期 40.3 萬，前值 46.7 萬

美國 2 月失業率報 3.8%，預期 3.9%，前值 4%

美國 2 月平均每小時薪資年增率報 5.1%，預期 5.8%，前值 5.7%

美國 2 月勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，前值 62.2%

華爾街分析：

瑞士信貸資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，市場情緒低迷，歐洲股市繼續感受到戰爭升級的壓力，美國主要指數仍處於相當大的拋售壓力，投資人不太可能不採取避險措施而貿然進場。

紐約人壽投資公司經濟學家、投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示，由於 Fed 主席鮑爾日前明確表示支持升息 25 個基點，即使新出爐的經濟報告表現優於預期，市場也會傾向 Fed 的升息步調。

光大證券國際駐香港的財富管理策略師 Kenny Wen 表示，俄烏衝突局勢高度不確定且不斷惡化，讓投資人在周末減少曝險部位，也說若國際油價如 70 年代那樣大幅上漲，全球經濟恐陷入衰退，損害企業獲利，而且影響將是持久的。