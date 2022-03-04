〈俄烏衝突〉鮑爾：俄烏戰爭可能促使中國加速開發替代跨境支付體系

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，烏克蘭戰爭可能促使中國加快腳步，在美元主導的國際支付體系外開發替代系統。

鮑爾周四（3 日）出席參院銀行委員會聽證會，被問到中國可能如何看待以美國為首的對俄制裁行動，尤其是俄國使用美元的能力。他說，俄烏大戰可能改變中國的路徑，可能促使北京當局加速開發替代跨境支付基礎設施。

資深民主黨參議員 Jack Reed 在聽證會上對鮑爾表示，北京可能會開始考慮「如果他們遇到（與俄國）類似的情況，該如何避免這種命運」。Reed 說，中國「將非常密切關注」美元作為全球交換媒介的問題。

Reed 問鮑爾是否關注這個問題，是否會向國會匯報事態發展，並提出自己的預測。鮑爾給出肯定答覆。

鮑爾表示，中國研究準備貨幣地位的問題已經有一段時間，正在開發類似環球銀行金融電信協會（SWIFT）的國際支付系統。

歐盟各國代表已同意將七家俄羅斯銀行踢出 SWIFT，但未納入俄國最大銀行 Sberbank，以及俄國天然氣巨擘 Gazprom 掌控部份股權的 Gazprombank，凸顯歐盟仍擔憂孤立俄國對全球經濟的衝擊。

研究報告顯示，俄國在 2014 年面臨經濟制裁後，推出自己的跨境支付系統 SPFS，但使用者以國內機構居多，難以取代 SWIFT。

SWIFT 成立於 1973 年，是連接全球銀行業的金融通訊基礎設施，總部位於比利時，由會員銀行負責運作。