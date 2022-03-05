特斯拉柏林超級工廠 獲地方政府有條件批准運作

特斯拉位德國柏林的超級工廠（Gigafactory Berlin）周五（4 日）獲布蘭登堡邦政府有條件的批准營運，結束該廠原訂去年夏天開工以來長達數月的拖延。

然而，這並非意味著該工廠能立即開工，根據地方政府公布多達 536 頁的有條件建築許可，特斯拉想開工必須滿足水資源使用與空汙控制，而且該份許可還受制於公眾異議期，唯有滿足這些條件才能獲得真正的營運許可，同時達成該工廠年產 50 萬輛車的目標。

布蘭登堡邦環境部長 Axel Vogel 表示，特斯拉計畫在未來兩周內提供其符合條件的相關資料，此外，對該份有條件的許可證有異議的人士可在下個月提出意見。

儘管看似一切順利，但該工作在水資源合約方面仍面臨挑戰。當地環保人士周五將在地方行政法庭聽證會上進行辯論，環團指稱布蘭登堡邦環境部在向 Wasserverband Strausberg-Erkner（WSE）公用事業公司授予許可證之前未進行充分檢查。

倘若環團獲勝，WSE 就必須取消與特斯拉的合約，並重新開始就工廠的取水地點與地方政府進行談判，以確保營運特斯拉工廠的水源來元，但這將是個漫長的過程，而且不保證會有解決方案。

這家超級工廠是特斯拉執行長馬斯克征服歐洲市場的關鍵，目前福斯汽車（Volkswagen）在歐洲電動車市占為 25%，而特斯拉則是 13%。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 股價略漲 0.56%，每股暫報 844 美元。