〈俄烏衝突〉Airbnb宣布加入制裁行列 暫停在俄羅斯及白俄羅斯的業務

烏俄戰火持續延燒，世界各國紛紛祭出制裁，也有許多企業出面響應。線上民宿租屋平台 Airbnb(ABNB-US) 宣布加入制裁俄羅斯的行列，表示該公司暫停在俄羅斯和白俄羅斯的所有業務。

在 Airbnb 宣佈為多達 10 萬多名逃離烏克蘭的難民提供臨時住所後，該公司執行長 Brian Chesky 週五 (4 日) 在推文中表示，已經暫停了所有在俄羅斯及白俄羅斯的業務。「Airbnb 目前已經暫停俄羅斯及白俄羅斯的所有業務。」Chesky 說道。

有數據顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，到目前為止，至少有 30 萬的烏克蘭難民進入了歐盟國家。

全球各大品牌近幾日都與俄國劃清界線，諸如殼牌 (Shell)、蘋果 (AAPL-US) 和波音 (BA-US) 均嚴厲譴責俄軍入侵烏克蘭的行動，宣布將切斷與俄國的關係或停止當地銷售。

冬季服裝製造商 Canada Goose 也宣布，暫停俄國當地躉售與線上銷售，電玩遊戲製造商藝電將俄羅斯隊自《FIFA 22》足球賽和《NHL 22》曲棍球賽中除名。

與此同時，俄國企業也遭受排擠。俄國最大銀行 Sberbank 在周三表示，公司正要離開歐洲市場，因為大量現金自其子公司流出。該公司補充，其員工和財產的安全性受到威脅。