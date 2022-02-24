美上周初領失業金人數下滑 第四季GDP成長率終值上修至7%

美國勞工部周四（24 日）公布最新失業金數據，上周初領失業金人數較前次下滑 1.7 萬人至 23.2 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人；此外，美國商務部同日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）終值，上季 GDP 季增年率上修為 7%，優於初值 6.9%。

截至 2 月 19 日當周，美國初領失業金人數報 23.2 萬人，低於市場預期的 23.5 萬人，前值自 24.8 萬人上調至 24.9 萬人，4 周移動平均值報 23.6 萬人。

截至 2 月 12 日當周，美國續領失業金人數報 147.6 萬人，低於市場預期的 158 萬人，前值自 159.3 萬人下調至 158.8 萬人，4 周移動平均值報 157.6 萬人。

上：失業金初領人數走勢，下：失業金續領人數走勢 (圖：美國勞工部)

美國上周初領失業金人數降幅優於預期，表明勞動市場復甦正在加速。儘管就業狀況有所改善，但總就業水準仍比 2020 年 2 月新冠疫情流行前低約 170 萬人，不過失業率已從危機時期的高點 14.7% 降至 4%。

High Frequency Economics 首席經濟學家 Rubeela Farooqi 表示，除初領失業金人數每周減少外，續領失業金人數也持續下降，主要是與新冠病毒相關的中斷影響逐漸消散，企業恢復正常營運。整體來說，在勞力市場吃緊的情況下，企業人才需求轉強意味著裁員人數將保持在較低水準。

此外，多數聯準會（Fed）官員認為，勞力市場已達到或非常接近充分就業。Fed 預估在 3 月開始升息，經濟學家預測今年升息次數將多達 7 次。

美國第四季 GDP 成長率終值小幅上修至 7%

與此同時，美國商務部周四的報告也證實，美國經濟成長在第四季加速，主因是新冠變種病毒 Delta 在去年夏季捲土重來的影響緩解。

根據商務部資料，去年第四季 GDP 終值從先前公布的初值 6.9% 上修至 7%，符合市場預期，反映出非住宅建築方面的企業支出與住宅建築投資優於先前預期，美國各州地方政府的開支也適度提升。

美國去年底在另一新冠變種病毒 Omicron 衝擊下，12 月經濟成長減弱，不過自此之後，隨疫情浪潮漸退，商業活動有所回升，根據美國本月已公布經濟數據，1 月零售銷售額激增、2 月商業活動反彈，增添美國第一季經濟成長動力，目前美國第一季 GDP 預期大多低於 2.0%。