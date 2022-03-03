〈台幣〉外資續匯出 升幅收斂收28.061元

台北股匯今 (3) 日雙漲，雖然美國聯準會主席鮑爾透露 3 月確定升息，但新台幣兌美元匯率已提前反應，今天匯價逆勢走升，一度衝上 28.03 元，不過，外資續匯出，升幅逐漸收斂，終場以 28.061 元作收，升 0.9 分，台北及元太外匯市場總成交值 14.535 億美元。

Fed 主席鮑爾在國會聽證會上表態支持 3 月升息 1 碼，升幅不像外界預期的激進。新台幣兌美元匯率今天以 28.06 元升值開盤，不過，外資持續賣超台股並匯出，使得台幣上攻力道有限。

新台幣兌美元匯率終場收在 28.061 元，小升 0.9 分，台北外匯市場成交金額 10.24 億美元，元太外匯市場成交金額 4.295 億美元。

台股早盤一度站上萬八，航運族群扮演撐盤要角，主要電子股也力守平盤之上，但大盤面臨月線反壓，加上全台大停電亂流影響，指數漲幅逐漸收斂，終場上漲 66 點，收在 17934 點，外資賣超 74 億元，三大法人續呈土洋對作。

觀察主要貨幣表現，美元指數今天下跌 0.1%，日圓重貶 0.49%，人民幣貶 0.14%，新加坡幣與韓元分別升值 0.15%、0.12%，歐元升 0.04%，新台幣小升 0.03%。