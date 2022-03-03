俄烏衝突深化 美債殖利率暫時持平

雖然俄羅斯和烏克蘭之間的衝突加劇，但美國國債殖利率周四 (3 日) 上午持平。

美東時間清晨 6 點，指標 10 年期美國國債殖利率微跌 0.6 個基點至 1.859%。30 年期美國國債殖利率維持在 2.233% 不變。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

自俄羅斯於 2 月 24 日入侵烏克蘭以來，殖利率已大幅下跌，投資人在不確定性中湧向避險資產。然而，10 年期美國國債殖利率周三 (2 日) 創下 2020 年以來最大單日漲幅，上漲 18 個基點，原因是投資人拋售政府債券，轉而購買股票等風險資產。

俄羅斯對烏克蘭的進攻現已進入第二周。關於哪一方控制赫爾松市 (Kherson) 的報導相互矛盾。雖然俄羅斯努力想要占領首都基輔，但烏克蘭人仍然擁有控制權。港口城市馬里波爾 (Maripol) 和烏克蘭第二大城市哈爾科夫 (Kharkiv) 周三遭到猛烈砲擊。

衝突繼續推動油價走高。美國石油指標西德州中質原油 (WTI) 期貨周四早盤上漲逾 3% 至每桶 114.09 美元。油價上漲引發了人們對這可能推高整體通膨率的擔憂。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三在國會作證時表示，他仍然認為未來會升息。然而，他指出，俄烏衝突對美國經濟的影響「高度不確定」。

他在接受眾議院金融服務委員會成員提問時表示，「我們將避免給本已極具挑戰性和不確定性的時刻增加不確定性。」

他補充說：「如果通膨高於或持續高於該水平，我們將準備在一次或多次會議上採取更積極的行動，將聯邦基金利率提高 25 個基點以上。」

鮑爾將於美東時間周四上午 10 點在參議院銀行委員會再次作證。

ADP 周三還發布了優於預期的私營就業數據，2 月新增了 47.5 萬個工作崗位。

備受關注的非農就業報告將於周五 (4 日) 上午發布。經濟學家預計本月將增加 44 萬個工作崗位。1 月報告增加了 46.7 萬人。

上周首次申請失業救濟金人數將於美東時間上午 8:30 公布。根據《道瓊》的估計，經濟學家預測申請數為 22.5 萬人。

Markit 將於美東時間上午 9:45 發布 2 月的採購經理人指數 (PMI) 終值。ISM 2 月非製造業 PMI 數據將於美東時間上午 10 點發布。

1 月工廠訂單數據定於美東時間上午 10 點發布。