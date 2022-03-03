惠譽調升美光債信評等至「BBB」預期將受惠5G、車用等題材

惠譽國際信用評等公司 (Fitch Ratings) 週三 (2 日) 表示，將美國記憶體大廠美光 (MU-US) 的長期發行人違約評級從「BBB-」上調至「BBB」。

惠譽在報告中指出，分散布局將有助於美光繼續緩和營運波動性。目前資料中心終端市場佔整體 DRAM 的比率為 60%，個人電腦 (PC) 的比重從過去的 80% 降至 20%，汽車、智慧型手機的 DRAM 比率則升高，都將有助於逐漸分散營收來源。

與此同時，從中期來看，NAND 快閃記憶體的成長速度有望超過 DRAM，將進一步使得美光的營收來源更加多樣化。

報告中指出，在強勁的 DC、5G 以及車用和工業自動化需求的推動下，美光在 2022 財年的營收漲幅有望達到 14% 至 16%。華爾街對美光今年的共識預期為 EPS 8.97 美元，明年則為 11.64 美元。

Wedbush 分析師 Matt Bryson 在先前將美光評級從調升至「跑贏大盤」，同時將該股目標價從 100 美元調升至 120 美元。

Bryson 表示，調升美光評級和目標價的主要原因是美光科技的 NAND flash 晶片短期市場預期上揚，加上未來高需求驅動下其長期風險有所緩和。此外，Bryson 表示他對 DRAM 產業的長期穩定性比以往更加有信心，並認為市場擴張空間非常大。

美國銀行 (Bank of America) 分析師 Vivek Arya 曾表示，由於雲端服務、汽車市場和企業資本支出增加等因素，半導體今年應該會迎來強勁表現。Arya 預估，今年全球半導體銷售額將達到 6190 億美元，較 2021 年增長 13%。