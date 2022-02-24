〈房產〉房價漲勢領先建設走高 基隆捷運沿線起漲在這裡

行政院長蘇貞昌宣布基隆捷運計畫定案，從基隆八堵到台北市南港共有 13 站，預計 2032 年通車，房仲業者依實價登錄資料，統計目前預定站點周邊近兩年房價，其中八堵、百福、北五堵及汐止區公所漲幅都在 10% 以上，沿線價格最低、漲幅多在八堵站，均價每坪僅 15.4 萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年房市熱潮席捲全台，具有話題性的低價區域房價拉抬力道強勁，尤其北北基生活圈中基隆房價相對親民，因此在房價上升坡段更能吸引買方目光。

綜觀基隆捷運預定車站周邊房價，以位於基隆市的站點價格最低，從八堵到北五堵的五站均價約在每坪 15-22 萬元，位在新北市汐止區的站點周邊房價約每坪 21 到 35 萬元，而台北市南港區則平均房價落在 6 字頭，從 2020 年到 2021 年漲幅大的站大多落在基隆市及新北市汐止區，基隆市就有三站漲幅在 1 成以上。

大家房屋基隆七堵加盟店店東林小惠指出，基隆捷運沿線自住密度高，近幾年房價與市場大盤一起向上發展，房價有顯著的成長，尤其沿線中古屋居多，許多區域素地稀缺，建商的購地成本越來越高

也因此新案的價格也逐漸走高，如七堵到百福各站周邊，新建案成交價可落在每坪 28-30 萬之間，買方對於價格的接受度明顯提高，價格有高度漲幅的區域主要受到新屋價格帶動，若基隆捷運動工，七堵站因周邊尚有土地，應最具有開發潛力，後市可期。

基隆捷運路線規劃。(鉅亨網記者張欽發翻攝)

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，軌道建設對區域機能提升、支撐房價都有正向幫助，因此有許多買方及投資人會依循軌道路線購屋，但路線、站點選定到實際動工之間還有許多變數，過去也發生路線變動的情況，建議隨建設買房以確定動工後再著手較為保險，避免議題撲空。