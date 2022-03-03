因應集團策略發展 英業達今年擬招逾千名研發人才

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (3) 日宣布啟動新年度召募計畫，因應集團策略發展，今年將招募逾 1000 名創新研發、智慧製造、智慧醫療、大數據分析、車用電子、雲端運算等人才，並深化與各大專院校合作關係、參與校園徵才活動。

英業達長期專注筆電、伺服器設計開發，近年也將營運範疇擴大至電競筆電、邊緣運算、AI 及 5G 伺服器發展研究，為持續優化產品性能，內部也已成立 AI 研究中心、5G 通訊技術中心，未來將持續投入智慧醫療、車用電子 (EV) 領域布局開發。

在智慧工廠、智慧醫療、車用電子領域上，英業達說，去年與微軟 (MSFT-US) 合作建置台灣首座 5G Open RAN 專網智慧工廠，大幅節省人力、提升產品檢測率，車用電子方面在全球也已累計數百件專利。

英業達指出，將鎖定電子電機、資工資管、機械航太、人工智慧、大數據分析等領域人才加入，在人才培育上，也針對在學人員提供各類型企業專班、獎學金等預聘計畫，此外，參與預聘計畫者，也可領取高額獎學金、保障畢業後立即就業。

營運方面，英業達考量料況影響，首季展望轉趨保守，原估筆電、伺服器出貨季減幅都將從往年逾 2 成，收斂至 10-15%，但考量料況因素，預期季減幅將略為擴大至 15-20%，但仍優於過往，全年則維持對伺服器、智慧裝置雙位數成長目標。