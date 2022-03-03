美股重點新聞摘要2022年03月03日

今日操盤前瞻

Fed 褐皮書、鮑爾聽證會

美國上週初領失業金人數

中國 2 月財新服務業 PMI

俄烏戰爭引發恐慌性買潮 原油飆破 110 美元關卡

原油期貨價格周三 (2 日) 收盤突破每桶 110 美元關卡，係因投資者越來越擔憂俄烏戰爭加劇可能導致供應中斷。閱讀全文...

MUFG 分析師：油價飆升恐導致需求遽降

三菱日聯金融集團 (MUFG) 的分析顯示，當前飆升的布蘭特原油價格走勢與 2007-08 年相同；當年在油價達到創紀錄的每桶 150 美元後，需求開始遭到破壞，然後因全球經濟衰退而使油價暴跌。閱讀全文...

鮑爾聽證會：俄烏戰爭添變數 為遏止通膨仍將於 3 月升息

聯準會（Fed）主席鮑爾周三（2 日）赴眾院金融服務委員會發表經濟證詞時表示，儘管面對俄烏戰事前景的「不確定性」，但 Fed 仍將於本月開始升息，以遏止不斷飆漲的通膨。閱讀全文...

Fed 褐皮書：美國經濟溫和擴張 企業短期內料再調漲價格

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 公布調查轄下各地區的褐皮書，內容顯示，美國經濟在 1 月中到 2 月中旬以「溫和至適度」的步調擴張，通膨壓力正在升高，缺工情況持續，企業預期未來幾個月會再次調漲商品價格。閱讀全文...

蘋果春季發表會下周登場 新款 iPhone SE、iPad Air 料將亮相

蘋果周三（2 日）向媒體發布 3 月 8 日（台灣時間 3 月 9 日凌晨 2 點）春季發表會邀請函，預估蘋果將在會上推出支援 5G 網路的新款 iPhone SE 與 iPad Air。閱讀全文...

零售策略大轉變 亞馬遜將關閉所有實體書店、四星級商店和快閃店

因銷售成長不如預期，亞馬遜 (Amazon) 周三 (2 日) 宣布，將關閉所有實體書店、四星級商店 (4-star) 和快閃店 (Pop-up store)，為實體零售策略上的重大轉變。閱讀全文...

Netflix 拓展遊戲版圖 砸逾 7 千萬美元收購芬蘭遊戲公司

Netflix 為擴大遊戲產業版圖，周三（2 日）宣布將收購製作旗下影集《怪奇物語》手遊的芬蘭遊戲公司「Next Games」。閱讀全文...