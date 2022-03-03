〈貴金屬盤後〉俄烏第2輪談判在即、鮑爾淡化大幅升息機率 黃金收黑三日首見

俄烏即將舉行第二輪會談，稍微沖淡近期暢旺的避險需求，黃金期貨周三 (2 日) 從 13 個月高點下滑，是三個交易日以來首度收黑。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 21.50 美元或 1.1%，收每盎司 1922.30 美元。此一交易最熱絡期貨周二一度漲至 1943.80，創 13 個月高點。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 35 美分或 1.4%，收每盎司 25.19 美元，前一日曾上漲 4.8%。

Insignia 顧問公司研究部門主任 Chintan Karnani 說，從俄烏戰爭爆發以來，只要兩國舉行會談，黃金和白銀就會下跌，而每當會談失敗，兩者就會上漲。

俄羅斯和烏克蘭準備在周三恢復停火談判，但在此同時，俄羅斯也再次啟動攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫的砲火攻擊。

此外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾出席眾議院聽證會，表示他傾向支持 3 月升息 25 個基點，但不排除在某個階段大幅升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預估近期升息 50 個基點的機率僅 3.7%，市場對大幅升息減緩的預期，或多或少也幫助金價上漲。升息會墊高持有不孳息的黃金之機會成本，從而降低對投資者的吸引力

市場關注本周五公布的 2 月非農就業報告。在此之前，美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告，內容顯示，2 月民間企業就業人口新增 47.5 萬人，超越市場預估的 40 萬人。

Insignia 的 Karnani 表示，只要烏克蘭危機沒有減緩的跡象，他相信美國經濟數據無法動搖金價。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說，黃金對俄烏局勢的風吹草動相當敏感，他預期金價保持強勁，因為地緣政治緊張和經濟成長疑慮短時間難以消散。

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