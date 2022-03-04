〈貴金屬盤後〉俄烏戰事延燒 第2輪談判未達停火協議 金價上漲

俄烏戰事持續，市場對兩國靠第二輪會談終結戰爭的希望轉淡，黃金期貨周四 (3 日) 恢復上漲。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 13.60 美元或 0.7%，收每盎司 1935.90 美元。黃金本周四個交易日共上漲 2.6%，有望締造過去五周以來周線四度收黑的紀錄。

ThinkMarkets.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「俄烏衝突替黃金找到一大支撐力量，但早在戰爭爆發之前，黃金已經開始上漲。」

俄羅斯和烏克蘭代表團在白俄羅斯舉行四天以來的第二場會談，雙方同意設立人道走廊撤離平民，但並未達成停火協議。

同時，俄軍正由烏克蘭南部推進，宣稱已經占領南部戰略要塞赫爾松 (Kherson)，而且看起來正在鞏固在另一南部大城札波羅熱 (Zaporizhia) 南側的陣地。

投資人為了規避地緣政治不確定性，近日湧入黃金等貴金屬。雖然這段期間曾大漲也大跌過，但大致保持向上趨勢，周二一度跳漲 2.3% 至每盎司 1943.80，創 13 個月高點。

投資人也關注央行貨幣政策路徑。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周三和周四的聽證會中都表示支持 3 月升息，並透露自己傾向支持 3 月調升 25 個基點 (1 碼)。

鮑爾周四向參議院銀行委員會說：「我們將看到通膨上升壓力至少持續一段時間。在這個極為敏感的時刻，我們將小心謹慎執行政策，因為事情有太多變數了，我們不想平添不確定性。」

ThinkMarkets.com 的 Razaqzada 預測，在這個背景下，金價可能突破 2000 美元。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 說，投資人正試圖取得平衡，一方面評估戰爭持續的高度地緣政治風險，另一方面也在觀察 Fed 緊縮貨幣政策的方法。

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