市場懷疑聲中 高盛、美銀維持Fed今年升息7次預期

市場許多交易者都降低了聯準會今年的升息前景，不過高盛、美國銀行等大型投資銀行，仍然維持今年將升息 7 次的基本觀點。

在最新的報告中，美銀及高盛都將年底的基準利率，由 0% 至 0.25% 的區間上調至 2%，而摩根大通預計，利率將在明年初達到 2%。

原因只有一個—居高不下的通貨膨脹使得聯準會別無選擇，只能一路升息。

高盛駐紐約策略師 Praveen Korapathy 表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭帶來的經濟制裁，可能會抑制全球經濟成長，但這也會進一步推升原物料價格，從而導致物價繼續上漲。

Korapathy 認為，如果經濟受到小幅衝擊，而通膨仍然揚升，這會讓聯準會更難做出決策，但他們明顯不會坐以待斃。

但交易者對利率的觀點，明顯因戰爭已有轉變。市場已經將 3 月份升息的定價，從入侵前的 50 基點下調至 25 基點，他們現在預測央行的關鍵利率將達到 1.7% ，遠低於聯準會的長期預期 2.5%。

道明證券 (TD Securities Inc.) 也在修改其觀點，不僅本月的升息幅度將低於先前預期，還會把部分升息決定延後到明年。

NatWest 分析師 John Herrmann 和 Jan Nevruzi 表示，鑑於聯準會其實負有雙重使命，包括提升就業及維持物價穩定，大多數市場參與者已經降低了對累計升息次數的預期，不僅是今年，還包括 2022 年以後也是如此。