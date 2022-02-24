Fed戴莉：俄烏局勢未打亂3月升息計畫 今年應升息至少4次

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周三 (23 日) 表示，正在關注俄烏情勢發展，目前還沒有看到任何影響聯準會 (Fed) 在 3 月升息的可能，為了防止通膨繼續擴大，她認為 Fed 今年可能需要升息四次，甚至更多。

戴莉說：「我確實認為，更快將利率調整至符合當前經濟需求水準這點很重要。」她表示，若按照 Fed 在經濟大蕭條時每季升息一次的步調，並無法滿足當下情境的需要。

戴莉表示，升息不代表 Fed 在踩煞車，而是透過緩解通膨，繼續推動經濟成長。

戴莉說：「我們正在從疫情相關的大規模政策支持，轉向逐步調升政策利率，讓政策的寬鬆程度符合經濟所需。」

Fed 上周公布的 1 月會議紀要顯示，決策官員認為很快就會升息，且通膨水準將證明加快緊縮步調是合理的。不過，經濟學家認為俄烏衝突升級，可能成為影響 Fed 計畫的一大因子。

面對不斷升溫的俄烏緊張局勢，戴莉認為，這並未打亂 Fed 在 3 月升息的計畫，除非消費需求降幅高於她的預期，或是供應鏈復原速度比所想的還要快，她認為今年必須升息至少四次，才足以使供需狀況恢復平衡。

戴莉表示，她將繼續關注以下情況，包含疫情從大流行到地方流行病的轉變、供應鏈的復原速度、受疫情影響的勞動力何時回到崗位，以及財政支持的效益何時消退。