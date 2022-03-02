拜登國情咨文沒提特斯拉 馬斯克：特斯拉創造的工作機會是通用、福特的2倍多

美國總統拜登 (Joe Biden) 周二 (1 日) 晚間發表首次國情咨文，再度引來特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 的嘲諷，由於拜登完全沒有提及特斯拉，引起馬斯克不滿表示「沒人在看國情咨文」。

拜登在國情咨文中讚揚了美國汽車大廠福特 (F-US) 投資 110 億美元再本體製造電動車，創造出 11000 個就業機會，同時也提及通用汽車 (GM-US) 投資了 70 億美元，帶來了 4000 個就業機會。但是，卻完全沒有提及特斯拉。對此，馬斯克表示，沒人在看國情咨文。

隨後馬斯克也在推文中表示：「特斯拉已經在美國創造了超過 50,000 多個電動車相關工作機會，並且投資是通用汽車和福特汽車總和的兩倍多。」

馬斯克此前表示，拜登明顯忽視了特斯拉，同時指出，如果他被邀請參加白宮的活動，他會做正確的事。據悉，馬斯克尚未參加過拜登與其他企業領導人的白宮會議，而福特和通用汽車的高管皆曾出席過。

知情人士透露，拜登和白宮高級官員私下表示，沒有邀請馬斯克參加任何與其他高管舉行的會議的計劃。據悉，拜登的顧問也反對邀請馬斯克參加未來的產業活動，因為他們擔心這位直言不諱的執行長可能會說出讓政府難堪的話。

《福布斯》先前的分析指出，特斯拉有能力與拜登對抗，至少目前是這樣，看看財報就知道了。但是，當運輸部對特斯拉的 Autopilot 駕駛輔助功能開始進行更嚴格的審查時，馬斯克可能會希望收到白宮的邀請。