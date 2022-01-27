拜登在白宮接待電動車負責人 獨不見馬斯克

在特斯拉 (TSLA-US) 周三 (26 日) 公佈 2021 年創紀錄的財報業績前幾個小時，美國總統拜登在白宮會見了該公司的最大競爭對手，為他們的努力喝彩，而特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 明顯缺席。

通用汽車 (GM-US)、福特 (F-US) 和引擎製造商康明斯 (Cummins)(CMI-US) 的 CEO 們都備受拜登的推崇，讚揚他們遏制碳污染、促進美國製造業和支持拜登停滯不前的《重建美好更好》法案。

幾個小時後，全球最大電動車製造商 CEO 和地球上最富有的人馬斯克在電話會議上宣揚特斯拉的財報表現並回答分析師的問題，沒有人問到白宮，馬斯克也沒提起。事實上，拜登在白宮也沒有提到馬斯克。

雖然特斯拉在 2021 年創下記錄，在加州和上海廠生產近 100 萬輛電動車和跨界車。未來幾週，該公司在德州奧斯汀的大型新電動車廠就要開始生產。即使如此，拜登從未訪問特斯拉在美國的任何設施，或與馬斯克公開會面。

這可能不僅是馬斯克批評《重建美好未來》法案的結果；他在 12 月的一次會議上說國會不應該通過它，並在推特上說該法案存在「很多會計詭計」。

此外，馬斯克一直反對美國汽車工人聯合會 (UAW) 在特斯拉的加州弗里蒙特廠組織工會，這對支持勞工的拜登政府來說，他的立場有問題。加上特斯拉最近在中國新疆省開設一家電動車專賣店，引起為維吾爾族爭取人權的人權組織和部分些國會議員的批評。

在拜登擔任副總統的歐巴馬政府時代，特斯拉從能源部獲得 4.65 億美元的低息貸款，翻新了它於 2010 年從豐田收購的中高齡弗里蒙特廠。若無這筆融資和聯邦購車抵稅額度，特斯拉根本活不下來。

拜登總統讚揚通用汽車於 1 月 25 日宣布額外投資 70 億美元以支持其在密西根州的電動車生產計畫，也稱許福特去年承諾 110 億美元生產其 F-150 Lightning 電動皮卡和其他車型的承諾。他還對即將創造的數千個工作崗位寄予厚望。

《福布斯》分析指出，特斯拉有能力與拜登對抗，至少目前是這樣，看看財報就知道了。但是，當運輸部對特斯拉的 Autopilot 駕駛輔助功能開始進行更嚴格的審查時，馬斯克可能會希望收到白宮的邀請。