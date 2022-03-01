網路不能斷！烏克蘭求星鏈 馬斯克48小時送達

在太空探索科技公司 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布將提供星鏈 (Starlink) 衛星網路終端設備給烏克蘭官方後不到 48 小時，一位烏克蘭政府高階官員周一 (28 日) 表示，馬斯克的星鏈已抵達國內。

烏克蘭數位部長 Mykhailo Fedorov 周六在推特上標示馬斯克，稱星鏈已在烏克蘭，並張貼一張照片，顯示軍用卡車後頭有兩打多箱該公司用戶套件。馬斯克則回覆：「不客氣。」

俄軍上周起入侵烏克蘭，烏克蘭頻繁遭到網路攻擊，且網路服務數次嚴重中斷，在一次疑似網路攻擊中斷了 Viasat 的衛星網路服務後，Mykhailo Fedorov 日前在推特發文，懇請馬斯克提供星鏈服務。

總部位於烏克蘭的 Oleg Kutkov 公司在推特上發布了一張網路測速擷圖，指出星鏈已在基輔運作，並感謝 SpaceX 公司的支持。

馬斯克此前曾強調星鏈在提供網路服務方面的靈活性，也曾提到公司如何利用衛星之間的鏈接來創建網路，因此即使禁止 SpaceX 安裝發送訊號的地面基礎設施，仍阻止不了星鏈建立網路。

對於想阻止星鏈創建網路的政府監管機關，馬斯克簡單回應：「他們可以對天空揮舞拳頭。」

迄今 SpaceX 已發射約莫 2000 顆星鏈衛星，以支持其全球網絡。 截至 1 月，該公司的星鏈服務約有 14.5 萬名用戶，標準服務月費 99 美元，高階服務月費 500 美元。