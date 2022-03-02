思科與樂天簽署Open RAN策略協議 台廠扮關鍵要角

全球 5G 網路應用發酵，連帶推升開放式網路架構需求，思科 (CSCO-US) 在今年 MWC 通訊大會上宣布與日本樂天電信簽署合作備忘錄，雙方將促進開放式無線存取網路、電信雲端市場發展，而台廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達與兩家業者合作已久，可望扮演關鍵要角。

思科四年前即與樂天展開合作，為進一步推動 Open RAN，宣布與樂天旗下全資子公司 Rakuten Symphony 簽署合作協議，推動建置 Open RAN 技術的虛擬化雲端原生 4G/5G 行動網路發展，並降低建置成本、提高效率。

日本樂天在 2018 年取得日本第四張電信執照後，便引進開放架構系統滿足 5G 電信服務，除應用思科核心網路，也採用廣達旗下雲達伺服器，讓台廠在開放架構中扮演關鍵角色，進而突破過往由國際電信設備商主導市場的限制。

思科也指出，未來開放式架構、雲端、虛擬化、自動化條件，將成為電信營運商未來推出新網路時的基本要素，2020 年也在桃園青埔打造 5G 開放網路驗測平台，廣納合作夥伴，力拓相關應用商機，樂天在該年度也宣布與仁寶 (2324-TW) 策略結盟。

觀察廣達近年 5G 應用市場布局，除成功協助日本樂天架構 5G 公網外，也切入企業專網市場，協助導入自有工廠、日本松下電器等，去年底更在桃園啟用 5G Open Lab，今年也不排除規劃在歐洲德國、美國另外再設置 5G Open Lab。

營運方面，廣達今年對伺服器事業仍維持高度成長目標，預期將保持雙位數成長，同時因應客戶、業務需求成長，規劃擴大台灣、美國、泰國、歐洲等地伺服器產能，隨新產能陸續開出後，營運可望更上層樓。