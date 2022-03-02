南韓2月出口創歷年同期新高 貿易收支睽違3個月轉盈

南韓今年 2 月的貿易收支時隔 3 個月由虧轉盈，由於 2 月底時半導體和石油製品等的出口大幅成長，南韓並未出現市場擔心的連三個月逆差，且 2 月出口創歷年同期新高。

南韓產業通商資源部周二 (1 日) 宣布，南韓 2022 年 2 月出口年增 20.6% 至 539.1 億美元，進口年增 25.1% 至 530.7 億美元，貿易收支報 8.4 億美元順差。

其中出口表現超越 2012 年 2 月的 463 億美元紀錄，寫下同期的歷史新高，也是 2 月出口首度突破 500 億美元大關。

由於能源進口價格持續高漲，先前市場擔憂南韓恐出現 2008 年以來的首度連續 3 個月貿易逆差，不過 2 月底時半導體和石油製品等的出口大幅成長，避免貿易逆差。

在 15 個主要出口品項當中，除了汽車零件年減 1.1% 之外，其餘品項出口都出現增長。特別是半導體 (年增 24%)、石油製品 (年增 66.2%)、電腦 (年增 44.5%)、顯示器 (年增 39.2%) 和鋼鐵 (年增 40.1%)，都大幅成長。

在輸往俄羅斯的出口當中、占 73% 比例的獨立國協 (CIS) 部分，南韓 2 月出口年增 45.6%，仍未反映出當前的烏克蘭局勢。

另一方面，2 月份的南韓能源進口年增 55.8%，整體進口也創下同期的歷史新高。

產業通商資源部官員表示，南韓進出口的特徵是，月初時能源進口量大，月底時半導體等的出口增加；目前尚未觀察到俄烏戰爭對進出口帶來的影響，將持續關注。