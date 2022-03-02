〈俄烏衝突〉岸田文雄：最快本週制裁白俄羅斯 不考慮共有核武

日本首相岸田文雄於周三 (2 日) 上午，在日本參議院預算委員會的答詢過程中表示，最快在本周內就會向白俄羅斯發動經濟制裁；另外關於共有核武議題，岸田表示「站在日本政府立場，難以接受。」

岸田文雄周三 (2 日) 上午在參議院預算委員會接受議員質詢，有關白俄羅斯協助俄羅斯侵略烏克蘭的問題方面，岸田在答覆時說道：「有鑑於該國 (白俄羅斯) 明確涉入，將對魯卡申柯總統等個人、團體採取制裁措施，以及出口管理措施。」

另外被問到對俄羅斯實施制裁的問題時，岸田強調「雖然對於國民和日本企業所帶來的影響難以避免，然而該舉動的重要性是為了守護國際秩序的根本，希望大家能理解。」而為了將影響降到最低，在油價高漲的因應方面，日本政府也考慮和產油國協調。

有關俄羅斯侵略烏克蘭，日本朝野拋出在日本國內部署美國核子武器的「共有核武」議題，然而岸田除了提到非核三原則之外，也明確表示「站在政府立場難以同意，沒有進行議論的打算。」

因 COVID-19 疫情影響而延期的核武禁擴條約 (Non-Proliferation Treaty，NPT) 方面，岸田指出「為達成世界上沒有核子武器存在的目標有用盡全力的準備，作為國際性核武減縮和不擴散的基礎，相當重視 NPT。」

而關於日本北方領土 (北方四島) 的日俄共同經濟活動議題方面，岸田表示「當前狀況並非推動全新經濟領域合作的時候。」