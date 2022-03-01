今年首批地上權6宗標的出爐 預計4/18開標

國產署今 (1) 日公告今年度首批地上權標的案，共 6 宗，合計面積 1.52 公頃，權利金底價 8 億 3241 萬元，預計 4 月 18 日開標。

國產署表示，本次招標土地分布在 5 縣市，其中台北市 2 宗，新北市、台中市、臺南市、彰化縣各 1 宗，地上權存續期間皆為 70 年，地租年息率 3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為 1%，地租不隨申報地價調整之年息率 2.5%。

國產署表示，台北市 2 宗標的均位於中正區者，其中一處鄰近台北植物園、建國中學，住宅環境優質；另一處距離古亭捷運站、河堤國小、強恕高中皆 500 公尺以內，生活機能完備。

至於新北市則是位於林口區土地，近林口國際媒體園區、三井 OUTLET，周邊商業機能佳；台中市梧棲區土地，面積 3000 坪以上，位臨港路四段旁，距梧棲商圈約 600 公尺。

另外，台南市安平區土地，位於漁光重劃區內，交通便利公共設施完善；彰化縣員林市土地，地形方整且區位良好，周邊土地推案熱絡。

據國產署統計，近年地上權案件招標情形，受惠於房市熱絡等大環境因素，標脫率逐年提升，且經追蹤標脫案件之後續規劃開發產品種類，除常見之商辦、住宅等不動產建築開發產品外，也逐漸獲得其他產業，例如文教業規劃補教設施、零售業規劃賣場等青睞，市場接受度頗高。