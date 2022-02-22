〈房產〉高鐵南延效應推升屏東房市升溫 去年買賣移轉數創15年新高

屏東近年有高鐵南延、高雄捷運延伸等交通利多題材，加上科學園區及藝文場館相關計畫落成推動房價，房仲業者統計，屏東縣 2021 年建物買賣轉移棟數逾 6200 棟，創 15 年來新高。

東森房屋研究中心依實價登錄統計也指出，屏東市近 4 年房市漲幅逾 25%，其中透天漲幅超過 40%。

東森房屋屏東家樂福加盟店魏漢傑店東表示，屏東市目前有兩大交易熱點，一是演藝廳周邊，由屏東教育大學往麟洛至運動公園，附近尚有義大醫院醫療建設題材加持；另一熱點為大武營區域，不僅為榮總所在地，更有高鐵題材持續發酵中。

針對屏東房市漲勢，魏漢傑表示，是大環境條件如購地、原物料及人工成本上揚，導致新成屋往上漲，加上許多外來、返鄉客的青睞使然，有許多退休客戶，將戶籍地保留在北部，並搬到屏東享受南國步調，此外，也有北漂及高雄的科技、醫療產業工作者，看準未來榮總、義大及科學園區之發展，搶先置產，為未來返鄉、遷移做準備。

魏漢傑表示，近年屏東市場過去客戶絕大多數偏好透天厝，但隨著家庭型態轉變及總價預算考量，現在 30 坪透天總價就要 1300 萬元，年輕人負擔能力有限，也使得華廈大樓成為市場最搶手之產品，尤其是總價 500-800 萬元間的兩房新成屋，及翻修後 3-4 房的中古華廈大樓都熱銷。

同時，依聯徵中心資料，2021 年全台各縣市大樓契約單價有感成長，與 2019 年相比，大樓單價成長最多為屏東縣 30.2%，從每坪 9.6 萬元漲至 12.5 萬元。房仲業者表示，目前屏東最指標的建案為愛山林 (2548-TW) 的「花園帝寶」，開價已來到每坪 27.5 萬元。