〈房產〉便利商店密度也成購屋指標 北市林森北路34家居冠

便利商店服務日趨多元，便利商店家數、密度成購屋者觀察地段機能強弱指標之一，房仲業者依據經濟部及內政部實價資料，統計雙北便利商店最多路段前十名及其平均房價，北市中山區林森北路以 34 家居冠，平均房價每坪 60.3 萬元，新北市則是新店區中正路 28 家最多，路段平均房價每坪 41.4 萬元。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，便利商店多數採取 24 小時服務，營業時間越長越有利，買房跟著便利店走，不僅買機能，更能買保值，也讓許多房市老手把便利店當作購買與否的重要指標之一。

以台北市便利商店最多十大路段來看，前九名路段都超過 20 家，第一名中山區林森北路共 34 家，第二名松江路有 33 家，中山區共有四條路入榜，然而便利商店多的十大路段平均房價高低差距大，房價最低在內湖區瑞光路，共有 28 家便利商店，平均房價每坪 50.2 萬元，第二低價為信義區吳興街，共有 27 家便利商店，平均房價每坪 58.7 萬元，最高價在松山區敦化北路上，平均房價每坪 121.8 萬元，共有 21 家便利商店。

郎美囡指出，瑞光路商辦居多，因此平均房價較低，吳興街雖然靠近信義計畫區、居住密度高，但因為老公寓多，均價相對低，至於敦化北路本為台北市高價位地段，不僅企業據點多，豪宅及高級住宅，如知名豪宅「華固名鑄」即位於此，平均成交價約每坪 200 萬元，拉高區段價格。

而新北市便利商店最多的路段為新店區中正路，共有 28 家便利商店，第二名在新莊區中正路，共 23 家，平均房價的部分，大多落在在 3~4 字頭，唯獨鶯歌區鶯桃路平均房價僅 18.7 萬元，郎美囡指出，新北市便利商店密度高的路段通常為行政區的主要道路，由於房價、租金較台北市低，吸引人口進駐、商家林立，因此對便利商店的需求也高，各路段房價相對穩定，而鶯歌區位於新北市外圍，故房價相對低，不過有三鶯線話題及觀光潛力，便利商店家數不輸市中心路段。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨認為，為了提高開店的成功率，業者已經採取科學方法設點，加上斜槓又跨業的經營方式，更讓民眾對於便利商店的依賴感大幅提升，也讓購屋人將當地便利商店的多寡視為機能成熟與否的指標之一。