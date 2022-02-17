〈房產〉房市熱+短線客 去年12月房地合一稅47.3億元登高

財政最新發布的賦稅收入後，去年 12 月個人房地合一稅收創歷史新高，達 47.3 億元，打破 7 月 29.2 億元的前波紀錄，全年個人房地合一稅收高達 245.7 億元，年增 1.06 倍。

統計顯示，2021 年 12 月的個人房地合一稅以 47.3 億元創新高，並較 7 月的前波高點還增加 61.99%，地產業者認為，稅收反應市場景氣熱絡下出現三多現象，包括「房價漲多、交易多、短期轉手多」，尤其預售換約納入房地合一稅申報後，成為推升稅收的來源之一。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若把房地合一稅收當成景氣好壞的指標，去年 12 月房地合一稅收出現歷史新高，且一舉比前高大幅成長達 61%，反映出當前市場熱度相當高，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需要繳稅，因此稅收增加，代表房價有明顯漲勢，另一方面，交易量大且 2016 年後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長。

原先由官方統計 12 月房地合一稅 29 億元，不過因為跨年度的關係，部分遞延入帳稅款修正統計後，12 月的房地合一稅收修正為 47.3 億元，相較房地合一 2.0 新制上路時，7 月的 29.2 億元，大幅成長約 6 成，且去年全年的房地合一稅收也從先前的 227 億元新高，再往上調升至 245.7 億元。

以區域表現來看，12 月稅收最高的是台中市，個人房地合一稅收為 8.7 億元，其次是台北市 8.3 億元，高雄市 6.7 億元，新北市 5.7 億元，桃園市 5 億元，新竹縣 1.9 億元，新竹市 1.9 億元。

曾敬德提醒，房地合一稅收大幅飆高，背後可能也是短線市場過熱的一種警訊，購屋人避免將財務槓桿用至極限，同時可以預先試算升息後的房貸負擔。