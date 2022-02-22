〈房產〉大型商城助漲重劃區房價 北台Outlet周邊宅兩年漲逾15%

台南三井 Outlet 將在 2 月 25 日正式開幕，成為南台灣首座三井 Outlet，也是全台第 7 座樓地板面積逾萬坪的大型 Outlet，房仲業者統計，包括林口三井 Outlet、桃園華泰名品城等周邊近三年房價均呈現上漲，平均漲幅從 3.6%-16.8% 不等。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，Outlet 進駐是提升區域生活機能的紅利，「公共建設」、「產業與人口進駐」、「新建案推動」相輔相成，更是帶動房市向上的重大要素，如桃園華泰、林口三井、高雄 SKM PARK 及台南三井的共通優勢，就是擁有高鐵或捷運、台鐵等軌道交通機能，而桃園華泰所在的青埔高鐵特區與台南三井高鐵特區，都屬於新興重劃區，隨著重劃開發，公共建設到位、商場產業進駐，躍升為各大建商的推案重鎮，逐步從「長草」、「長房」的草創期，迎向「長人」的穩定期，房市發展也逐年有利，雖然台南三井周邊生活機能還未臻成熟，對購屋族尚有抗性，但展望未來，仍可期待。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，觀察台南三井 Outlet 所在的高鐵特區，目前尚處長房期，特區內僅有四場建案，均為預售案，根據內政部實價揭露，包括遠雄建設 (5522-TW) 推出的「遠雄明日讚」、達麗建設 (6177-TW) 的「達麗國家強棒」，還有「佳展大展」及「晶悅首發」，2021 年平均預售成交單價均已站穩 2 字頭，每坪最高成交價更衝上 29 萬元。

其中預售案「佳展大展」，2021 年 6 月的 9 樓戶，以每坪 19.6 萬元成交，扣除車位後總價 849 萬元；同年 12 月，同棟同格局的 4 樓戶，成交價已漲至每坪 26.5 萬元，不含車位的總價 1148 萬元，時隔僅半年，毎坪價差近 7 萬元。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，受惠南科效應及台南公共建設題材不斷，台南除了較偏遠的山線行政區外，各地房市交易都相當熱絡，加上缺工缺料使建築成本不斷高漲，一些具備發展潛力的區域，預售屋的「未來價」已經都比市區成屋還高。

薛大川指出，台南高鐵特區不但是交通樞紐，也是「沙崙智慧綠能科學城」所在的產業重鎮！目前綠能科技示範場域啟用，中研院南部分院、陽明交通大學台南校區等產業單位也陸續進駐，大台南會展中心亦已完工，4 月將首展啟用，未來此區將與南科串連為產業廊道，成為啟動台南經濟的重要引擎之一，也將帶動大量就業人口移入；加上特區雙鐵共構，且鄰近 86 快速道路可串聯國道，利多相當豐沛，Outlet 進駐更是錦上添花，在眾星拱月之下，高鐵特區近 2 年的預售交易已上千筆。