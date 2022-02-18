標普全球2022年永續年鑑 長榮航拿下航空業銀獎

國際評比機構標普全球 (S&P Global) 公布 2022 年永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2022) 結果，長榮航 (2618-TW) 首次參與便入選年鑑，並一舉榮獲全球航空業「銀獎 (Silver Class)」殊榮。

長榮航說明，此次榮獲航空業銀獎，顯示公司持續精進企業永續治理績效，並成為全球指標企業的承諾，受到肯定。

長榮航 2021 年首次參與企業永續評鑑，於評鑑題組中的風險管理、供應鏈管理、隱私保護、環境報告、環境政策與管理系统、餐損管理、產品包裝材、社會報告、勞工實踐指標、人權、企業公民與慈善共 11 個項目，取得航空產業最高分。

長榮航說明，在疫情衝擊和環境永續意識抬頭的狀況下，擬定靈活營運策略，包括優化貨機航線，投入客機載貨提升運能，並加速數位轉型，例如引進 EVA e-Library 數位書刊，優化自助報到功能、推廣生物辨識登機等，不僅提供安全便捷的無接觸服務，並為達到 2050 年淨零碳排放的承諾而努力。

長榮航強調，未來將持續推廣 ESG 各面向的永續作為，以達成聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)。

標普全球每年初依據前一年度企業永續評鑑 (CSA) 結果發布永續年鑑，而評鑑三大面向有環境、社會、公司治理 (ESG)，得分須排名所屬產業別前 15%，且與其產業別中得分最高企業差距 30% 內，才能入選永續年鑑。

去年全球共有超過 7500 家企業參與企業永續評鑑，橫跨 61 個產業別，長榮航空在全球 51 家參選的航空公司中表現亮眼，不但入選年鑑，更榮獲全球航空業銀獎的佳績。