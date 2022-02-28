〈美股早盤〉歐美加強對俄制裁 市場充斥不確定性氛圍 道瓊跌逾400點

俄烏戰事延燒，俄國遭歐美等國祭出新一輪制裁，加劇市場不確定性，債券波動、大宗商品價格飆升，美股周一（28 日）開低。截稿前，道瓊工業指數下跌逾 400 點或 1.25%，那斯達克綜合指數下跌 0.78%，標普 500 指數下跌 1.02% ，費城半導體指數跌 1.45%。

拜登政府周一宣布對俄國央行額外制裁，禁止美國人民與俄國央行進行任何業務往來，並凍結俄國央行在美國境內資產。此外，新措施還將針對俄羅斯國家財富基金與俄羅斯財政部。

先前美國、加拿大和歐盟祭出俄國入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁，正準備針對俄羅斯的金融機構包括中央銀行，採取剔除「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）重大限制措施，新制裁將會在未來幾天內實施。

此外，在俄國入侵烏克蘭的第五天，雙方代表周一於白俄羅斯鄰近烏克蘭邊境的戈梅利州（Gomel region）首次接觸正式展開談判，可望替市場帶來正面消息。

美國、黃金與債券反彈，凸顯投資人對避險資產的需求由於擔心依賴俄羅斯能源的歐洲面臨經濟風險，歐元周一走貶，同時盧布在海外市場一度貶值三分之一，政府債券的保險成本顯示，其違約機率為 56%。

俄國為因應歐美國家實施的一系列新制裁和處罰導致盧布暴跌，俄國央行同日緊急將該國基準利率從原先的 9.5% 上調至 20%。

隨投資人擔心新一輪制裁可能中斷俄國能源產品流通，原油價格大幅上漲，截稿前西德州原油上漲 3.89% 至每桶 95.15 美元，布蘭特原油上漲 3.08% 至每桶 100.95 美元，此外，由於市場預期為填補俄國供應缺口，天然氣期貨價格也跟著走高。

避險資產方面，截稿前黃金上漲 1.61% 至每盎司 1,918.00 美元，美國 10 年公債殖利率下跌至 1.8890%，美元指數漲至 96.84。

截至台北時間周一（28 日）22 時許：

道瓊工業指數下跌 426.40 點或 1.25%，暫報 33,632.35 點

那斯達克綜合指數下跌 106.58 點或 0.78%，暫報 13,588.05 點

標普 500 指數下跌 44.76 點或 1.02%，暫報 4,339.89 點

費半下跌 50.05 點或 1.45%，暫報 3,402.62 點

台積電 ADR 下跌 2.25% 至每股 108.73 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.8890%

紐約輕原油上漲 3.89% 至每桶 95.15 美元

布蘭特原油上漲 3.08% 至每桶 100.95 美元

黃金上漲 1.61% 至每盎司 1,918.00 美元

美元指數上漲至 96.84

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國石油公司 BP 因受到英國政府施壓，昨（27 日）宣布將出售其在俄羅斯石油公司（Rosneft）近 20% 的股份，並料將導致高達 250 億美元的費用。

First Horizon(FHN-US) 早盤上漲 31.40%，至每股 23.98 美元。

銀行控股公司 First Horizon 同意多倫多道明銀行（Toronto-Dominion）(TD-US)，以每股 25 美元或總金額 134 億美元全現金收購，此舉將有助於多倫多道明銀行擴大其在美國動南部的業務。

尼爾森 (NLSN-US) 早盤下跌 0.97%，至每股 17.40 美元。

以調查電視收視率著名的公司尼爾森（Nielsen）盤前公布去年第四季財報，經調整後每股獲利報 0.46 美元，較市場預期高出 0.1 美元。同時也公布全年樂觀財測，全年營收看增 3.5% 至 4.5%，經調整後 EBITDA 成長介於 42.6% 至 42.9% 之間，經調整後每股獲利介於 1.81 億至 1.91 億美元之間，此外還宣布 10 億美元的股票回購計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月批發庫存月增率初值報 0.8%，預期 1.2%，前值 2.2%

美國 2 月芝加哥 PMI 報 56.3，預期 62，前值 65.2

華爾街分析：

Federated Hermes 資深經濟學家 Silvia Dall’Angelo 表示，從貨幣政策的角度來看，俄烏衝突意味著央行權衡通膨的難題將進一步惡化，讓即將作出的決策更加艱難，在當前通膨高漲且二次效應引發擔憂的環境下，央行可能會繼續取消貨幣刺激。但地緣政治局勢帶來的下行成長風險，意味著決策者可能會逐步且謹慎地推進，危機增加了央行政策失誤的空間。

Korea Investment Management Co. 的首席股票經理 Jung Sang-Jin 表示，亞洲市場可能會出現大幅的日內波動，但從長期趨勢來看，開始買入並非沒有道理，沒有必要對每一個短期走勢都反應敏感，也說現在最大的擔憂是通膨壓力是否會持續到下半年，如果沒有，可忽略其他短期因素。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略師 Ben Emons 表示，俄烏衝突最大的風險是能源中斷以及對食品和其他全球大宗商品的影響，也說在英國石油公司 BP(BP-US) 計劃出售其所持俄羅斯最大石油公司 Rosneft PJSC 的股票後，其他公司也可能宣布退出投資。他認為，美國的能源公司可能會比歐洲公司的表現好很多。

Saxo Capital Markets 分析師 Jessica Amir 表示，現在可能不是逢低買進的時候，要有選擇性，並考慮那些可能從地緣政治緊張局勢惡化和大宗商品上漲中受惠的股票和市場。他預估美股將進一步下跌，因為不確定因素太多，而且通膨率處於數十年高點並勢將惡化。Saxo Capital Markets 維持對股票的防禦立場，預估能源、礦業和大宗商品類股將繼續上行。